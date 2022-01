«El partido lo tiramos en dos minutos, estaba más o menos abierto, cometidos dos errores que no debemos cometer. Un penalti que no debemos entrar, en una jugada sin peligro y un gol en propia puerta. Esos dos minutos han hecho mucho daño y la entrada en la segunda parte no ha sido buena, no hemos llegado con vida al minuto 70», analiza decepcio

