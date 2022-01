Patxi Salinas: «Vamos a recuperarnos de este mazazo y pensar en el Celta B» El entrenador del Bilbao Athletic lamenta el gol de la Cultural Leonesa en el 88: «Encima de no poder ganar, no empatas y pierdes en el 88 en un balón parado que lo hemos defendido mal».

El entrenador del Bilbao Athletic, Patxi Salinas, se siente realizado por el esfuerzo y el ímpetu mostrado por sus jugadores ante la Cultural Leonesa, pero un gol de Rodri Suárez impidió al filial rojiblanco sumar punto alguno este martes por la noche en Lezama. Mereció mayor botín: «Tristes por el resultado, contento por el equipo, que ha hecho un esfuerzo brutal y ha generado ocasiones como para ganar el encuentro», describe. Por tanto, subraya que, con el Celta B a la vuela de la esquina como el próximo rival de la Primera RFEF, deben rearmarse: «Vamos a recuperarnos de este mazazo para el sábado rápidamente. Pensar que tenemos partidos y que debemos darle la vuelta a esto e ir con todo cada domingo», desliza arengando a sus bisoños futbolistas.

Salinas narra el 1-2 frente a la Cultural Leonesa, que cuesta asimilar: «La primera parte ha sido fantástica por nuestra parte, hemos generado ocasiones clarísimas para irmos con 2-0, hemos presionado muy alto, hemos estado francamente bien. La verdad es que la Cultu no ha llegado casi a portería», remarca y lamenta la fatídica jugada que dio al traste con todo el trabajo coral. «En un balón largo, hemos cometido un error al borde del área y nos han hecho un gol con esa falta». Sin embargo, reconoce que en el segundo acto la escuadra de Curro Torres se estiraba: «Ha dado un paso hacia delante, ha igualado y no nos conformábamos con el empate. Lo podíamos ganar, pero en un saque de esquina en el minuto 88 hemos perdido. De poder haber ganado, con el 2-0, no ha podido ser, pero es fútbol. Encima de no poder ganar, no empatas y pierdes en el 88 de un balón parado que lo hemos defendido mal». Salinas mastica el mal fario: «Que te hagan un gol en ese minuto de un córner directo....», señala contrariado el técnico de San Adrián en un partido que estaba «vivo», alertando de las áreas de mejora de su joven equipo para mejorar sus prestaciones y atar los envites.

Patxi Salinas insiste en que «estaban muy bien» frente al equipo del Reino de León, pero la falta de pericia ante Dani Sotres les penalizó. «Varios rebotes, un tres para dos, hemos tirado, ha parado el portero..., pero en el fútbol hay que meter goles», lanza. El próximo rival, Celta B pilotado por Onésimo Sánchez, está de dulce: «Viene de ganar 0-7, un resultado escandaloso. Tiene que jugar este miércoles ante el Real Unión, vamos a ver qué sucede, pero es un equipo que está bien, arriba en la clasificación». El míster rojiblanco, exjugador y entrenador celeste, insiste en que «será un partido también bravo que tenemos que ir a ganarlo. Un rival duro en un campo de Primera como Balaídos. Espero un partido difícil, pero también para ellos», zanja.