Las peculiares campanadas de las primeras plantillas del Athletic: lacasitos, cacahuetes...

Doce uvas son muchas para una gran parte de la población. Por eso, en ocasiones, se recupere a otros alimentas para acompañar las tradicionales campanadas con las que se despide cada año. Y eso es lo que han hecho algunas jugadoras de la primera plantilla del Athletic y sus compañeros que trabajan a las órdenes de Ernesto Valverde. En sendos vídeos colgados en las redes sociales oficiales del club, se puede ver que algunos, como Nico Williams, recurren a los lacasitos. «Cojo una más por si acaso. Así como más lacasitos», bromea el menor de los dos hermanos.

🍾 ONGI ETORRI 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣



🤣 ¡Así han entrado al año nuevo nuestras leonas! 🍇



— Athletic Club (@AthleticClubFem) December 31, 2023

En el caso del equipo masculino, aparecen en la grabación Adu Ares, Nico, Imanol García de Albéniz y Jaureguizar, el último debutante rojiblanco. «Doce justas», recuerda uno de ellos. Adu, por ejemplo, se decanta por los cacahuetes. El resto, por los lacasitos. «¿Ahora no se come?», dice el lateral Imanol cuando suenan los cuartos.

Le responde Nico: «No, no. Tranquilo Imanol». Y llega el momento. «Ahora sí», se oye. Y, de repente, el internacional con España suelta. «¡Ay! Que se me complica». A partir de ahí, logran el objetivo. En algunas campanadas perfectamente sincronizados los cuatro, unos (Imanol y Nico) con gafas que ponen 2024 y los otros (Nico y Jauregizar) con gorros de Papa Noel y espumillón a modo de collar. Al acabar. «Urte berri on. Feliz año nuevo, hermano».

— Athletic Club (@AthleticClub) December 31, 2023

Entre las futbolistas del equipo de David Aznar que 'celebraron' la Nochevieja en Lezama estaban Yulema Corres, Eunate Arraiza, Garazi Facila, Marina Cerro y Claro Pinedo. Yulema se decanta por «los lacasitos». «Ahora no», gritan con los cuartos. La mayoría no pueden aguantar la risa, sobre todo Pinedo y Cerro.

«¡Una más! Vamos». Y comienza 2024... Las futbolistas hacen una piña, se abrazan y, como sus compañeros, unos llevan sus gafas (Yulema y Cerro), Facila y Eunate portan sus gorros y Pinedo un espumillón. Todo para desear un feliz 2024 a todos los aficionados y aficionados del Athletic. «Urte berri on!».

En sus perfiles individuales, algunos jugadores también han puesto fotografías de su celebración. Por ejemplo Nico, con su hermano y su madre, María.

No han faltado tampoco Sancet.

Ni Ander Herrera...