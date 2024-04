Pedrerol alucina con la gabarra y uno de los colaboradores de 'El Chiringuito' se tiñe el pelo de rojiblanco

Alain Mateos Viernes, 12 de abril 2024, 08:33 | Actualizado 08:56h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Athletic fue el protagonista absoluto anoche en 'El Chiringuito'. Josep Pedrerol arrancó el programa destacando la celebración de la afición en la ría con el paso de la gabarra. Alucinó con lo que se vivió en Bilbao. «Hemos tenido que esperar cuarenta años pero ha merecido la pena. Athletic, sois muy grandes», afirmó el presentador.

Una de las cosas que más llamó la atención de Pedrerol fue que desde la madrugada ya hubiese gente acampada a orillas de la ría. «A las doce ya no se podía ni andar por el Ayuntamiento», le contaba el colaborador athleticzale Nico Rodríguez desde la capital vizcaína.

🦁 "Ha sido un DÍA HISTÓRICO" 🦁



❤️🤍 @evelascojr y @nicorodrigz cumplen un sueño viendo la Gabarra. pic.twitter.com/taM6kDa1Vt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 11, 2024

El joven reportero fue el otro gran protagonista anoche en 'El Chiringuito'. Él prometió hace unos meses que si el Athletic levantaba la 25ª Copa en Sevilla, se teñiría el pelo de rojiblanco. Y ayer cumplió su palabra.

Nico se mostró muy emocionado durante la celebración. Narró el paso de la gabarra y la recepción a los campeones en el Ayuntamiento. Fue allí donde recogió el cariño de los jugadores, que no dudaron en darle un sentido abrazo. Especialmente emotivo fue el de Muniain, que le recalcó: «Esto también es para ti, que sabemos que lo sientes».

🦁🌟 ¡PROMESA CUMPLIDA, @nicorodrigz!



❤️🤍 Se tiñe el pelo por la COPA de su ATHLETIC. pic.twitter.com/pOIKLbLrDd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 12, 2024

Porque el tertuliano de 'El Chiringuito' es de los pocos athleticzales del programa de Pedrerol, y no se corta si tiene que defender a su equipo ante los ataques de otros colaboradores. Otros hinchas rojiblancos que también participan en el programa son Edu Velasco y su hijo. Ambos reconocieron estar «muy emocionados» y aseguraron que el paso de la gabarra superó sus expectativas: «La gente me ha dicho que ha visto mayor locura que en el 84».