Manuel Pellegrini en San Mamés en noviembre de 2020. / AFP

Betis-Athletic, mañana 19.15 horas Pellegrini elogia al Athletic: «Tiene un gran entrenador y jugadores desequilibrantes» El chileno no quiere que Borja Iglesias se vaya al Atlético: «El Betis no está en el mercado; ojalá no salga nadie»