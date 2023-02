Altuna, segundo embajador del Athletic por el 125 aniversario

Jokin Altuna (Amezketa, 26 años) será el segundo embajador del Athletic en el año de su 125 aniversario. Sucede el guizpuzcoano a Jon Rahm. «Es un honor para mí, desde pequeño me ha gustado muchísimo el Athletic. No imaginaba poder vivir esto. Me da mucha alegría. Tú no eliges, es lo que sientes. Me gusta mucho cómo se vive el fútbol y lo que la afición le traslada al equipo», se emociona el poseedor de seis txapelas y uno de los ocho poseedores de los tres campeonatos: campeón individual del Manomanista, del Cuatro y Medio y del Pareja. Por cierto, todas en el frontón Bizkaia.

Como una forma de conmemorar el 125 aniversario de su nacimiento, el Athletic nombrará a un embajador por cada mes del año. En total, 12. Y el segundo elegido ha sido un Altuna que ya hizo el saque de honor en un partido entre los bilbaínos y el Madrid en 2017, cuando tenía 25 años.

Jokin Altuna realiza el saque de honor ante el Real Madrid en 2017. / MANU CECILIO

El Athletic explica así su elección: «representa todos los valores de nuestro Club: humildad, esfuerzo y carácter ganador. La afición por el Athletic Club, con cuyo modelo y forma de sentir el club empatiza totalmente, le viene de muy pequeño, por la insistencia de un tío que le embutió su primera camiseta rojiblanca. Presenció como aficionado su primer partido en el viejo San Mamés en 2009 y después han llegado muchos más».

Acompañado de su aita, Joaquín, visitó la semana pasada Ibaigane. Allí el presidente Jon Uriarte y Jose Angel Iribar le han impuesto sendas insignias con los escudos del Club y del 125 aniversario.