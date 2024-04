Un penalti muy discutible en el descuento ralentiza la carrera del Athletic hacia la Champions

J. Ensunza Domingo, 14 de abril 2024, 20:49 | Actualizado 21:07h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Ernesto Valverde lanzó su reflexión con tono rotundo antes del partido: «Ahora debemos de bajar a la tierra». Y no le faltaba razón. El Athletic es el flamante campeón de Copa. Objetivo cumplido. Pero aún queda la clasificación para la Liga de Campeones, el segundo objetivo de la campaña. Y está al alcance. Por eso Valverde quería olvidar ya la fiesta y centrarse de nuevo en la Liga. Y así fue hasta el descuento, cuando el colegiado señaló pena máxima en el descuento una mano de Yuri al que el balón le dio de rebote. «Nos dan muchas charlas y siempre nos dicen que de rebote no es mano. No entiendo nada», protestó Sancet al término del partido. Haya sido o no, lo cierto es que esa jugada ralentiza la carrera del Athletic hacia la Champions y ahora está a cuatro puntos del Atlético de Madrid.

La salida del equipo con el trofeo de Copa atravesando el pasillo que han hecho los jugadores del Villarreal y los campeones de 1984 era el mejor arranque de una tarde que ya estaba siendo muy emotiva al margen de lo que ocurriera en los noventa minutos que quedaban por delante. Fue un momento increíble para coronar una semana de celebraciones. Muniain y De Marcos saltaron al césped con la Copa y San Mamés estalló de felicidad. Se esperaba que el encuentro empezara a un ritmo bajo por aquello de las celebraciones coperas pero el Athletic ha sido fiel a su estilo en San Mamés y ha salido con intensidad ante un Villarreal al que tampoco le iba mal ese estilo de partido. De hecho, los de Marcelino han tenido una clara ocasión para ponerse por delante en el marcador, pero Gerard Moreno ha mandado el penalti cometido por Prados al palo. Y poco después Vivían salvó un remate claro de Baena. El penalti que le han pitado al Athletic por pisotón de Prados a Baena es otra manera de que el arbitraje vuelva a hacer el ridículo. Primero, el del VAR tiene que tener muchas ganas de que se pite una jugada absolutamente fortuita e intrascendente en un fútbol normal y, segundo, el árbitro tiene que tener muy poca personalidad para seguir las instrucciones que le soplan al oído. Esto no es fútbol. Entonces, entró el partido en un tramo en el que los errores se acumularon El Athletic se mostró precipitado en sus acciones y le faltó pausa para elegir las mejores decisiones en ataque. Al menos la intensidad le permitió que el Villarreal también cometió sus errores, pero penalizó a la hora de ver un buen partido. A medida que pasaba el primer tiempo a la tropa de Valverde le costaba más llegar al área del Villareal. Todo se reducía a robos de balón y salidas en velocidad de los Williams, pero a cuentagotas. Prados y Vesga no se imponían en el centro del campo y el Villarreal vivía cómodo. Los rojiblancos echaban de menos a Ruiz de Galarreta en el centro del campo. Al equipo le faltaba su pausa y su selección de pase. Los de Valverde pecaban de precipitación para elegir una mejor finalización de lo que empiezan en el centro del campo. La velocidad de los Williams no suplía la falta de elaboración. El Athletic había salvado los muebles ante un Villarreal que tuvo ocasiones para abrir el marcador, aunque en los minutos finales de la primera parte Guruzeta perdonó una clarísima. El equipo necesitaba un poco más de ritmo y menos precipitación. Expulsión de Comesaña Nada más reanudarse el duelo tras el descanso llegó una buena noticia para la tropa de Valverde: la expulsión por doble amarilla de Comesaña. Pisó a Prados y vio la segunda tarjeta. Era el momento de sacarle chispas al partido. El encuentro se fue por unos derroteros que no hacían presagiar demasiados cambios. Se reclamó un penalti por agarrón -lo hubo- de Albiol a Sancet y pudo haber otro por la misma acción sobre Nico. El colegiado no quiso saber nada. Y llegó el momento que todo el mundo esperaba con impaciencia. El gol de Sancet. Por fin ha caído el muro. Centro de Herrera, dejada de cabeza de Guruzeta y llega el navarro para meter la pierna y firmar un auténtico golazo. El Athletic, que acaba de salir de cinco días de fiesta, suelta un zarpazo al Villarreal sigue buscando la Champions. De nuevo el futbolista desequilibrante, como sucedió en la final con el gol del empate. Una jugada en la que por fin el Athletic ha elaborado con precisión ha permitido al navarro desatascar el encuentro y mantener esa firmeza que está demostrando el Athletic en casa está temporada. Y el del descuento fue también otro ejemplo de esas penas máximas de la era moderna del fútbol empañan en el descuento la fiesta del Athletic, que estaba enganchado a la pelea por la Champions y ahora se ve a cuatro puntos del Atlético después de sufrir dos penas máximas. Esta segunda tras una jugada muy discutible por la forma en la que el balón ha golpeado el brazo de Yuri. ¡Quién se podía imagina un desenlace fatal? Pocos de los 50.000 aficionados que llenaron las gradas de San Mamés. El reloj corría y el Villarreal buscaba a la desesperada el empate. Y ha llegado. Mano de Yuri, de rebote. Interviene el VAR y penalti en el descuentro. Parejó no falló. Uno de esos penaltis de la era moderna del fútbol empañan en el descuento la fiesta del Athletic, que estaba enganchado a la pelea por la Champions y ahora se ve a cuatro puntos del Atlético después de sufrir dos penas máximas. Una lástima, porque el Athletic lo tenía, pero ya no hubo tiempo. San Mamés, como no podía ser de otra forma, despidió a los futbolistas como lo que son. Como campeones

