«Si pensamos que el Madrid está de vacaciones, nos meterá cinco» Mikel San José, junto a Iturraspe en un entrenamiento en Lezama. / Fernando Gómez Mikel San José alerta sobre la mala temporada del club blanco y pide hacer el domingo «un partido duro donde ellos tengan pocas ocasiones» IGOR BARCIA BILBAO Jueves, 18 abril 2019, 14:13

Mikel San José no se fía del Real Madrid. El centrocampista navarro ha alertado en la sala de prensa de Lezama del peligro que tiene acudir al Santiago Bernabéu este domingo con una posible relajación motivada por el rendimiento del equipo blanco en esta temporada, donde los resultados no han sido los esperados y donde el final de Liga parece que se le va a hacer largo al equipo de Zinedine Zidane, donde el mayor reto es pelear por una segunda plaza que parece cada vez más del Atlético. Pero San José considera que siempre hay que medirse al club blanco con la concentración al cien por cien. «Este año las cosas se les han dado mal, pero son grandes jugadores y un gran equipo. Vamos a su casa, están ante su afición, y si pensamos que están de vacaciones nos meterán cinco. Hay que pensar que el partido es tan complicado como siempre, que queremos pelear por Europa y para ello tenemos que hacer un partido duro que tengan pocas ocasiones», ha resumido el centrocampista rojiblanco.

Tras la victoria del pasado domingo frente al Rayo Vallecano, el Athletic se ha implicado de lleno en la pelea por Europa. Situado en la séptima plaza, a tres puntos del Valencia y a cinco del Getafe, San José considera que ganar en el Bernabéu sería importantísimo de cara a la confianza del grupo para afrontar el tramo final de Liga. «En cuanto a la clasificación sería un salto terrible. Además, llevamos 14 años sin ganar allí y la mayoría no sabemos lo que es vencer en el Bernabéu. Romper esa racha sería importante y de cara a la confianza sería un impulso muy grande», ha recalcado.

En este sentido, San José ha recordado que en las visitas del Athletic al coliseo blanco «tengo la sensación de que siempre jugamos bien y creamos ocasiones, pero siempre vuelves con una derrota y con varios goles. Es importante la eficacia que tengamos de cara a portería, saber que el partido es largo y que tenemos que estar metidos en él, que si nos va mal tenemos que seguir en el partido para pelearlo, y además ya sabemos que podemos dar la vuelta a cualquier resultado», ha repasado el navarro como condicionantes para tratar de puntuar frente al Real Madrid.

Ganar fuera de casa

San José también se ha referido a la petición que realizó Gaizka Garitano tras el encuentro frente al Rayo, donde recordó que solo con los partidos de casa no se llegaba a Europa y que era el momento de dar un plus en las salidas. «Hombre, nos quedan seis partidos y cuatro son fuera. Si queremos pelear por Europa está claro que con lo de casa no nos llega. Creo que fuera de casa también hacemos partidos muy serios y esperemos que saquemos puntos para estar metidos en esa pelea», ha deseado.

Y aunque en las últimas jornadas las bajas están complicando el día a día rojiblanco, para San José no puede suponer una excusa en este tramo definitivo de la temporada. «Es cierto que tenemos bajas, pero tenemos una plantilla amplísima, y aunque los jugadores que faltan son importantes, somos muchos con nivel y capacidad para que el equipo se mantenga», ha declarado San José. «Ganar en un escenario como el Bernabéu siempre es bonito, pero debemos pensar en lo nuestro y que son tres puntos más para tratar de seguir en la buena dinámica», ha reconocido el centrocampista rojiblanco, que ha despedido la rueda de prensa con palabras de felicitación para un exfutbolista del Athletic. «Claro que seguí los partidos de la Champions», ha sido al ser cuestionado por los cuartos de final y el duelo entre el City y el Tottenham donde se medían Laporte y Llorente. «Había encuentros muy interesantes, además uno de ellos cayó del lado de Fernando con gol suyo, así que hay que felicitarle porque se lo merece».