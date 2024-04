El pequeño comercio baja la persiana

La rutina quedará en suspenso el jueves por la tarde y eso va a afectar de un modo muy directo al comercio. ¿Echará la persiana? «Cada negocio tomará la decisión que le parezca», razona Rafael Gardeazabal, presidente de Bilbao Dendak. Pero, tras un contraste con las diferentes asociaciones de la ciudad, especialmente con las del Casco Viejo y el centro, la previsión es que buena parte del sector «va a cerrar».

Se refiere fundamentalmente al pequeño comercio, ya que las empresas que tienen más dimensión y aquellas que forman parte de grandes franquicias cuentan con menos margen de maniobra.

La ventana ilusionante y extraña que se abrirá dentro de dos días ha generado cierta incertidumbre en el sector. «Mucha gente que tiene un comercio ha llamado a las asociaciones preguntando qué hacer», revela Gardeazabal. Se les responde que hay libertad total para que cada cual se maneje como le parezca, y «muchos dicen que van a sumarse a la fiesta».

Uno de ellos es Luis Arbiol, presidente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y propietario de la tienda de bacalao Gregorio Martín. «La gente va a estar a lo que va a estar, y no tiene sentido que sigamos aquí. Va a ser un día muy bueno para la hostelería, pero no para nosotros», tira de lógica. Así que «yo cerraré el jueves por la tarde» sumándose así al parón casi generalizado en Bilbao.

Lo mismo va a hacer Xabier Olmo, de la tienda de moda Olañeta, que tras el descanso de mediodía no abrirá a las 16.30 como siempre hace. «Somos dos autónomos y dos trabajadoras y nos vamos a disfrutar de la gabarra. Este triunfo lo hemos conseguido entre todos y vamos a celebrarlo entre todos». Ni a costa de vacaciones ni de días libres.

No ocurrirá eso en los grandes centros comerciales ni en las grandes cadenas. Con todo, la casuística es muy variable, apunta Marta Fernández, secretaria general de la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (Cecobi). En el pequeño comercio «también habrá quien mantenga abierto». En un sector tan heterogéneo la voluntad de cada empresario vendrá condicionada no solo por sus deseos, sino por otras circunstancias como su ubicación geográfica o el servicio que preste. «Habrá algunos que no quieran dejar a sus clientes desatendidos».