Perdidos en la espesura

A Mendilibar le ha bastado semana y media para configurar un Alavés a su imagen y semejanza. Marcelino ya sabía lo que le esperaba en Mendizorroza y no se equivocó cuando anunció un partido como el que en realidad fue, áspero, trabado, un ejercicio estajanovista bajo el diluvio que acabó como empezó; uno de esos partidos que solo se soportan si eres hincha de uno de los dos equipos, y de los inasequibles al desaliento, claro, porque hay que tener mucha fe y mucha afición para aguantar noventa minutos esperando que ocurra algo.

Es verdad que ocurrir, sí que ocurrieron cosas y no buenas precisamente. Por ejemplo, la lesión de Vencedor a los dos minutos de juego. Un caso de auténtica mala suerte porque el de Rekalde estaba creciendo de una manera notable en los últimos partidos y empezaba a ser el medio centro que necesita el equipo, capaz no solo de aportar equilibrio al conjunto sino de alimentar el juego de ataque con fluidez. Nunca sabremos hasta qué punto condicionó el partido su retirada prematura.

Habrá que esperar noticias, pero da la impresión de que Marcelino tendrá que encontrar una alternativa a corto plazo. Y en ese corto plazo entran la Supercopa y la eliminatoria de Copa. Casi nada. En Mendizorroza le tocó a Zarraga, que efectivamente parece el relevo natural, aunque el chaval no se encontró precisamente con el mejor partido para lucirse.

Bajo un incesante diluvio el Athletic se perdió en la espesura de un partido enmarañado, disputado metro a metro, sin concesiones. A los de Marcelino les hubiera hecho falta mucha más precisión y calidad en el manejo de la pelota para superar a un rival intenso, pegajoso y bien organizado que, además, no renunciaba a buscar su oportunidad, casi siempre aprovechando algún error del rival, provocado, o no, que esa es otra cuestión.

Lo cierto es que todo lo que fue brillo cegador del Athletic en el Sadar se transformó en penumbra en Mendizorroza. Sancet y Williams no encontraron espacios ni supieron abrirlos, aunque, sobre todo el primero, volviera a dejar detalles de ingenio; no hubo noticias de Berenguer en la banda mientras que Muniain se movió por todas partes y tocó casi todos los balones en ataque, lo que no es ni bueno ni malo en sí mismo, pero que de poco sirve si no se consigue acabar nada de lo que se empieza. Es verdad que el capitán protagonizó la jugada del partido, que acabó con un mal centro de Raúl García al que no pudo llegar Berenguer, pero, a cambio, perdió algunos balones de esos que comprometen la amistad con los defensas de tu propio equipo por el recado en el que les metes.

Claro que, para balón perdido, el de Williams ante Duarte al borde del área, con todo el equipo saliendo. Como el que no se consuela es porque no quiere, digamos que el error sirvió para certificar que Unai Simón sigue en un magnífico momento de forma. Fue la única ocasión en la que tuvo que emplearse a fondo en todo el partido.

El Athletic lo intentó, de eso no hay duda, y hasta hubo algunas fases en cada tiempo en las que pareció que el gol tendría que acabar llegando. Pero lo cierto es que Pacheco tuvo tan poco trabajo como su colega en la otra portería: un disparo raso de Berenguer al que respondió con un manotazo y nada más.

El décimo empate de la temporada supone un frenazo en la escalada que estaba apuntando el equipo en los últimos tiempos. Al Athletic se le siguen atragantando los rivales de la zona baja, los que no hacen concesiones a la galería porque bastante tienen con mantenerse a flote con el agua al cuello.