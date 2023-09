«Si te pones a llorar ahora, no sacas el siguiente partido», advierte Valverde

Ernesto Valverde no puso ni un solo pero a la victoria de la Real Sociedad. El entrenador del Athletic se desesperaba en el área técnica con las ocasiones falladas por sus jugadores, algunas de ellas clarísimas, una carga pesada que acabó por aplastar a los rojiblancos. «Hemos perdido 3-0 porque ellos han tenido más acierto y más pegada. Son un gran equipo», dijo el preparador de los bilbaínos nada más terminar el encuentro. Sentenció que la clave de la derrota había que buscarla en la falta de contundencia en el área rival, donde Iñaki Williams, Muniain, Prados y Villalibre perdonaron ante Remiro. «Nos ha faltado eficacia», acotó.

El técnico rojiblanco admitió que la diana de Kubo golpeó duro al Athletic. «El segundo gol fue un mazazo. Podíamos haberles hecho daño -insistió-, pero no tuvimos acierto». Un lastre que condenó al equipo en el Reale Arena, donde lleva más de seis años sin conseguir la victoria en la Liga. Valverde recordó que el primer tanto de los donostiarras llegó tras un «rebote», que el del japonés les obligaba a «marcar cuanto antes» y que el tercero dinamitó las opciones de remontada. «Con el 3-0 se trataba de minimizar los daños». Preguntado por el trabajo de la defensa, por si estuvo demasiado blanda en algunas acciones del rival, Txingurri volvió a relatar la sucesión de los aciertos realistas y admitió que en el del extremo nipón los «centrales fueron a disputar la misma pelota y se descolocaron. Pero el fútbol es un juego de errores», relativizó los fallos.

El técnico pidió procesar rápido la derrota, asumir el desenlace del derbi y pensar en el Almería. «Si te pones a llorar ahora, no sacas el siguiente partido. No es el primero que perdemos en nuestras vidas», remató, consciente de la importancia de pasar página cuanto antes y centrarse en lo que viene. «Intentaremos ganar la semana que viene. Hemos perdido y hay que aguantarse. Esto continúa», recordó.

Tampoco quiso buscar excusas en las ausencias de Ruiz de Galarreta y Oihan Sancet. «No me gusta hablar de jugadores que no están. Tenemos una plantilla amplia», puso en valor a los que jugaron ayer a sus órdenes. Reconoció también la calidad del centro del campo de la Real. «Tienen mucho nivel con Zubimendi, Merino, Brais. Es difícil superarles allí», dijo en referencia a la sala de máquinas, donde se piensa y fabrica el fútbol. Aclaró que sustituyó a Guruzeta por un golpe y que optó por poner a Nico de inicio y no en la segunda parte. «He preferido que empezara».