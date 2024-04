Por qué la mano de Yuri es penalti y la de Azpilicueta no, según los árbitros

La cuarta plaza que otorga el último billete para disputar la próxima Liga de Campeones puede quedar definida por un penalti que, siete días después, vuelve a recordarse en Bilbao. Aún resulta incomprensible cómo la mano de Yuri pudo ser punible cuando el balón llegaba precedido de un rebote en la pierna del rojiblanco. El VAR corrigió la decisión inicial del árbitro de campo y le llamó en el tiempo de descuento para advertirle de un penalti a favor del Villarreal que, a la postre, supuso el empate del partido. Ayer sucedió todo lo contrario en Mendizorroza. Gil Manzano señaló un penalti a favor del Alavés por mano de Azpilicueta y desde el VAR le aconsejaron revisarlo. Pese a que el balón venía rebotado y el jugador tenía el brazo extendido, el árbitro anuló el penalti y le concedió una vida extra al Atlético de Madrid que no supo aprovechar. Pero, ¿por qué la mano de Yuri es penalti y la de Azpilicueta no? La explicación está en los dos audios del VAR, publicados por la Federación, y un término que a algunos les sonará extraño: 'Play the ball'.

Los athleticzales tuvieron que esperar a medianoche para conocer la conversación que tuvieron Gil Manzano y Muñiz Ruiz en Mendizorroza. Cuando el colegiado VAR llamó a su compañero para que volviera «a ver» y «valorar» el penalti que acababa de señalar, Jesús Gil Manzano enseguida se percató de lo que había ocurrido: «Se me ha ido el 'play the ball'...». Muñiz Ruiz se lo confirmaba: «Un posible 'play the ball' del jugador defensor». No tardaron apenas en revisar la jugada porque Gil Manzano confirmó que Azpilicueta jugó de cabeza el balón y después impactó en su mano. «Es un 'play the ball'. Con lo cual nunca sería sancionable como penalti», zanjó el árbitro de campo antes de dar marcha atrás en su decisión inicial.

La principal diferencia con lo sucedido siete días antes en San Mamés está en el término 'play the ball'. Según la enésima actualización de la norma de las manos, que se estrenó esta temporada, hay que diferenciar casos de manos rebotadas. No todas son iguales. El CTA explicó que en el caso de Yuri, «el balón le golpea en el cuerpo» antes de impactar en el biceps, y en el de Azpilicueta, el rebote llega después de intentar despejarlo, lo que se considera un 'play the ball'. Este último supuesto nunca debe ser sancionado como penalti según las nuevas normas pero en el caso de Yuri, el CTA explicó a través de un polémico comuincado que «el brazo del defensor ocupaba un espacio de manera antinatural, haciéndose más grande, antes de que el balón le golpeara en el cuerpo, por lo que este rebote era intrascendente para la acción y no le eximía de la falta». También la mano de Azpilicueta ocupaba un espacio antinatural.

¿Entonces? A Azpilicueta le salvó que el rebote llegase en un intento de despeje. Los colegiados ayer entendieron que el colchonero juega el balón de forma voluntaria, lo que ahora se llama 'play the ball' que, en castellano, viene a traducirse como juega balón. En el caso de Yuri, en el audio del VAR que se difundió horas después, los árbitros nunca mencionaron el 'play the ball' y sí un punto de contacto -el biceps del rojiblanco- y un brazo «que se hace grande». Dos jugadas muy similares y una teórica diferencia explicada con tres palabras en inglés que el aficionado de a pie no conoce.

Pese a la polémica de las últimas jornadas, la lucha por la cuarta plaza vuelve a estar muy apretada. El Atlético cayó en Mendizorroza y el Athletic empató en casa frente al Granada, y la brecha se reduce a tres puntos. Esto significa que si los leones ganan el sábado en el Metropolitano serán cuartos y dependerán de sí mismos para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones.