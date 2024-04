La prensa internacional recoge la victoria del Athletic tras «40 años de sequía»

Lorena Gil Domingo, 7 de abril 2024, 09:30 | Actualizado 09:53h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Los principales diarios internacionales recogen la victoria del Athletic ante el Mallorca en la final de la Copa del Rey tras, como destacan todos, «40 años de sequía». Periódicos como The Guardian, L'Équipe, el Washington Post, La Gazzetta dello Sport o The Bild recogen en respectivas ediciones la crónica de una noche de sufrimiento, mucho sufrimiento, que acabó en premio tras la lotería de los penaltis. «Cuarenta años y todo se redujo a una sola patada», que viene a resumir The Guardian. Y la patada fue de Berenguer.

«A lo largo de cuatro décadas y cinco finales con derrotas consecutivas, el Athletic Club había estado cerca pero nunca tanto como ahora y no iba a soltarse, no ahora», recoge el diario británico. El de anoche fue el primer trofeo de «una nueva generación». Destaca la prensa internacional la «valentía» con la que salió el Mallorca y cómo supo aprovechar un error defensivo de los rojiblancos para tirar hasta en tres ocasiones a puerta desde el área pequeña hasta que logró el primer gol del partido. «La reacción del Athletic fue muy relativa, confiada casi en exclusiva a Nico», subraya La Gazzetta dello Sport. Que destaca el papel del pequeño de los Williams, quien se alzó con el premio al mejor jugador. El diario italiano hace hincapié en el «excepcional» ambiente que se vivió en Sevilla. «Más cuando están involucrados los vascos», puntualiza. Pero también, lamentan, «empañado por los sectores extremistas que atacaron a los aficionados del Mallorca por la tarde, provocando enfrentamientos violentos». También se refiere La Gazaetta dello Sport que el Athletic había pedido a su afición que no abucheara el himno «y fueron parcialmente escuchados», recoge. El Washington Post, por su parte, pone en valor el camino recorrido por los de Valverde hasta llegar a la final. Eliminó, recuerda en su crónica, al Barcelona en cuartos de final y al Atlético de Madrid en semifinales. Dos 'bestias negras' en la competición. Es por ello que también destacan los minutos de «sufrimiento» del Athletic «y de sus fans» frente a un «modesto» Mallorca. «Aunque el Athletic es quinto en la liga y el Mallorca el decimoquinto, apenas hubo diferencia entre ambos en la final. Javier Aguirre tuvo éxito a la hora de frenar el ataque explosivo de los de Valverde«, recoge. El periódico estadounidense reconoce, además, el papel que jugó el portero rojiblanco Julen Agirrezabala en la tanda de penaltis. Un protagonismo que también le otorga L'Équipe. ¿Y ahora qué? Resulta que la gabarra también es internacional, si bien algunos la vienen a llamar «barcaza». «El medio de transporte tradicional, casi místico, del Athletic a la hora de celebrar títulos», que viene a decir The Guardian. ¿Saldrá? Sí, lo hará el jueves y se espera que el recibimiento al equipo sea una fiesta «por todo lo alto». Cuarenta años de espera bien se lo merecen.