«Me preocupa la división» Aitor Elizegi, durante la comparecencia de este lunes. / Luis Ángel Gómez Aitor Elizegi lanza un mensaje de unidad para que el Athletic pueda «enfrentarse al siglo XXI» y asume las dificultades para lograr las firmas JUANMA MALLO Lunes, 3 diciembre 2018, 21:02

Aitor Elizegi lanzó este lunes un mensaje de unidad en torno al Athletic, ensalzó a su oponente Alberto Uribe-Echevarría y a la gente que le acompaña. Solicitó al mundo rojiblanco que esté «junto» en torno a esta bella historia, según proclamó, pero que, en su opinión, en los últimos tiempos no colma la meta con la que nació. «Me preocupa la división. Veo a la gente preocupada, no percibo a la gente ilusionada y eso me preocupa. Si el Athletic no me hace feliz, si a mis hijos no les hace feliz, ni a mi mujer, si mis amigos y yo discutimos sobre el Athletic, este proyecto no merece la pena. El Athletic no se crea para otra cosa. Se crea para perder, para ganar, para competir, pero sobre todo para ser feliz. ¿Para qué queremos los vizcaínos un club que no nos hace felices? Vamos a disfrutarlo entre todos. ¡Todos!», reflexionó en un encuentro con la prensa en uno de sus locales que se prolongó algo menos de una hora.

No fue una rueda de prensa al uso, ya que no permitió preguntas, aunque poco después concedió una entrevista a una televisión. Y tampoco fue una manera de lanzar su precandidatura y dar a conocer su plancha. Aunque sí reseñó que se han creado cinco comisiones con una persona «brillante», «mucho mejor que yo», a cargo de cada una de ellas: área social (que él encabezará), económica (en manos de Jon Ander de las Fuentes, director financiero de Euskaltel), institucional (Mikel Martínez, jefe de Urgencias de Basurto), deportiva (Ricardo Hernani, ingeniero industrial y montañero), y comunicación (Itziar Villamandos). Y espera impulsar una sexta, de innovación.

¿Neymar o De Marcos?

Tras pedir responsabilidad por la situación que atraviesa el equipo, aseguró que ya habrá tiempo para los detalles concretos y que estará a disposición de todos los socios durante los «cuatro años»; empleó ese periodo temporal varias veces. Pero lo primero, no obstante, será recoger las firmas para avalar una idea que dibuja en su mente y en su blog desde hace mucho tiempo. En este punto, señaló que está siendo «difícil» alcanzar esos 2.000 carnés que se precisan. «Estamos trabajando 20 horas al día. No tenemos antecedentes en la historia de que haya tan pocos días para recoger firmas. Tenemos algunas dudas», aportó el cocinero y empresario bilbaíno, que volvió a reiterar, como ya hizo en declaraciones a EL CORREO hace una semana, que está «muy ilusionado» y que está rodeado de gente de enorme calidad profesional.

En un discurso basado en su concepción teórica del Athletic, afirmó que, en el mundo actual, los aficionados rojiblancos pueden elegir entre dos modelos de concebir el fútbol. Y puso un ejemplo claro. «Es el único equipo que cree en el deporte en valores. ¿Es el PSG? ¿O el Athletic? ¿Es Neymar paseando por la ciudad de Bilbao o De Marcos? Tenemos que hacer deporte con ilusión, con nosotros, con los de casa u otro proyecto... Me gusta este club, como está creado, o lo hacemos todos juntos o le va a costar mucho enfrentarse al siglo XXI».

Al tiempo, Elizegi desveló que ha tenido conversaciones, en los últimos diez meses, con el resto de proyectos que se habían configurado para concurrir a estos comicios, y que a partir del 28 de diciembre, si gana, habrá espacio para todos. También afirmó que había hablado con varios presidentes del Athletic, «me faltan dos, pero intentaré hacerlo», y, exquisito en las formas, calificó a Uribe-Echevarría de «señor» y también al equipo que le acompaña en esta carrera al sillón de Ibaigane «Hay dos proyectos brillantes y trabajados con tiempo». Pero lo que le preocupa es la separación en la familia rojiblanca – «nos están dejando de admirar porque estamos divididos»–, por eso realizó en varias ocasiones llamadas a cerrar filas en beneficio del Athletic. «Seguro que el día 28 sale un proyecto mucho más bonito».