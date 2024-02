Este vídeo es exclusivo para suscriptores.

Disfruta de acceso ilimitado Suscríbete ¿Ya tienes una suscripción? Inicia sesión

El presidente del Atlético y la polémica del nombre: «Siempre le he llamado el Bilbao» «Que le han llamado siempre el Athletic, pues la verdad es que no me he enterado», dice Cerezo