«La presión de las redes aumenta las crisis mentales en los jugadores»

Iván Campo vivió lo mejor de la vida del futbolista (dos Champions con el Madrid y jugó el Mundial'98 con España), pero también la cara mala. El donostiarra, afincado en Mallorca, fue en 2001 el primer jugador español que reconoció sufrir un caso de ansiedad. Hoy colabora en una ONG que ayuda a niños dominicanos y bolivianos y da charlas para ayudar a superar problemas sicológicos. «La presión de las redes aumenta los casos de crisis mentales en los jugadores».

- ¿A qué se dedica?

- Hago cosas con la Liga, charlas y formo parte de una asociación benéfica para ayudar a niños de Bolivia y la República Dominicana, se llama AEA Solidaria. Viajamos a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a trabajar en orfanatos y al barrio de Boca Chica, en Santo Domingo, uno de los peores que hay en el mundo por la prostitución, drogas... Ahí tenemos una escuela en la que enseñamos a los peques que los sueños existen y que se pueden cumplir.

- ¿Qué le aporta?

- Que puedo enseñar lo que es empezar desde cero y ver que la vida no es tan fácil como me la ha ofrecido el mundo del deporte. Son sitios muy duros. Con enseñarles a sumar, pasear y charlar con ellos ya te gratifica. Les preguntas qué es lo que quieren y te dicen que con un abrazo les vale. En Navidades, en una fiesta, nos dijeron 'no tenemos nada, nos vale con una manzana'. Es un sitio al que recomiendo ir.

- Evoque sus primeros años en el Alavés.

- Soy donostiarra, pero la Real no me quiso. El primero que se fijó en mí cuando estaba en el Michelín fue Mikel Etxarri, que me llevaba a entrenar en Segunda con el Eibar. Luego Javier Zubillaga me llevó al Logroñés. Va al Alavés como director deportivo y me ficha para Segunda B. Estaban Gorriaran, Joseba Agirre, el difunto Musti Mujika... Ellos me hacen ver lo que es el mundo del fútbol. Cuando llega una oferta del Valencia no me quiero ir, pero me dicen 'te tienes que ir'.

- ¿Qué tal en el Valencia?

- Me ficha, pero me ceden al Valladolid, que está en Primera y en donde me entrena Rafa Benítez. Hago un año francamente bueno y regreso al Valencia.

- En donde le espera Luis Aragonés.

- Era muy honesto. Cuando llego me sienta en una silla y me dice 'sepa usted que sé quien es, pero yo no lo he fichado. Lo han fichado el presidente y la junta. Me han dicho que usted es muy bueno, pero me lo tiene que demostrar. Hasta que no me lo demuestre, usted no va a jugar'. Cuando empiezo a estar bien y a participar, es cesado, llega Valdano y al final de campaña me ceden al Mallorca.

- Dónde dio su gran salto adelante.

- Con Héctor Cúper mi carrera despega. Jugamos la final de Copa, quedamos quintos, Clemente me llamó a la selección y me llevó al Mundial de Francia. Además le metimos un 4-0 al Athletic.

- Y al final de campaña le ficha el Madrid.

- El difunto Antonio Asensio, dueño del Mallorca, me dijo 'vete al Madrid porque esto pasa una vez en la vida'. De un equipo chiquitito a un mastodonte como el Madrid es un salto gigantesco. Era un vestuario de jugadores súper tops, pero era gente cariñosa y amable. En cuatro años tuve de entrenadores a Hiddink, Toshack y Del Bosque.

- En 2001 el Madrid hizo un comunicado en el que revelaba que sufría ansiedad, lo que le convirtió en el primer caso público de este problema en el fútbol español.

- Mi forma de ser nunca ha cambiado ni mi forma de llevar el pelo largo. Al ir allí me dicen que me lo tengo que cortar,

- ¿Le pidieron cortarse el pelo?

- Sí. Tuve muchos problemas.

- ¿Con quien, con el club?

- El vicepresidente, la gente, que tenía que cambiar de imagen. Fue la época en la que Fernando Redondo se lo cortó.

- ¿Qué vicepresidente?

- Es igual, el vicepresidente del Madrid. No me gusta hablar del pasado. Además, la prensa se echó un poco encima mío, cierta parte de la afición también. Entré en una época en la que no vas ni para adelante ni para atrás, que parece que todo es malo. Y me entró la depresión. Pensaba 'si he luchado desde la playa de La Concha por esto y mira como estoy'. No me lo podía creer. Yo lo dije. Hay muchos más casos de los que se dicen, pero en este mundo parece que tenemos que ser la hostia y que si tienes ansiedad das imagen de debilidad.

- ¿Cómo lo superó?

- Me arroparon muy bien. Volví a San Sebastián durante quince días. Me puse a pasear por La Concha. Yo jugaba allí con el Aldapeta. Veía a los niños jugar y pensaba 'aquí empecé, no puede ser lo que me está pasando'. Mis amigos organizaron un par de partidos allí y recobré la ilusión.

- ¿Cuál es la clave para superar estas enfermedades?

- Recuperar actitudes en las cuáles te veas positivo. Cuando doy charlas a quien quiere escuchar estas cosas, a niños con problemas, a gente mayor les digo 'lo que necesitas es volver a tu normalidad emocional'.

- ¿Explica esto a jugadores profesionales?

- He tenido charlas con gente, con el 'Chava' Jiménez, que falleció... Necesitas gente que haya pasado por algo parecido y que te diga 'esto se soluciona de esta manera para sacar el lado positivo'.

- ¿Qué tal con el 'Chava' Jiménez?

- Bien, pero el pobre chaval aparte de este problema tenía otros. Intentamos ayudarle.

- ¿Y con jugadores?

- He estado charlando con jugadores, exjugadores, con empresarios, con directores de empresa, con mucha gente... Te llaman a nivel personal y haces unas sesiones de charla. Te escuchan y preguntan. Todo es privado. La gente te tiene que escuchar, pero sobre todo te tiene que creer.

- ¿Cómo afectan las redes sociales a los problemas sicológicos?

- Con las redes aumentan los casos de crisis mentales de los futbolistas. Si no tienes redes sociales, te ahorras muchos ataques. Esas redes están para que te alaben o te insulten sin termino medio. Si jugara hoy, no tendría redes. No merecen la pena. El que me quiera criticar, que vaya al campo. Cada día las enfermedades mentales van a más en el fútbol porque la gente y las redes te exigen más, hay más partidos, tienes menos descanso, ves menos a la familia... No somos robots.

- ¿La salida a Inglaterra era lo mejor que pudo hacer?

- Me salió el Bolton. McManaman me lo recomendó. Me dijo 'es un club muy familiar, te va a gustar'. Acerté. Los aficionados no te piden ser bueno, te piden que lo des todo. Algo parecido a lo que pasa en el Athletic, Real Sociedad u Osasuna.

- ¿Fue más feliz en el Bolton que en el Madrid?

- Diferente. En el Madrid cuando ganas la Copa de Europa eres un Díos, pero cuando te eliminan en la tercera ronda de Copa eres una mierda. Esto es lo que jugar en un equipo grande.

- Estuvo cerca de venir al Athletic. ¿Por qué no fichó?

- Hubo dos ofertas (verano e invierno de 2006). La primera la rechazó el mister del Bolton. Y luego me hacen una segunda, pero era muy baja para alguien que llevaba tanto tiempo en la Premier. Me quedaban un par de años de fútbol y decidí seguir en Inglaterra, donde era feliz.