Primer penalti fallado por el Athletic esta temporada

J. F. Cachorro Bilbao Sábado, 16 de diciembre 2023, 17:23

No pudo Oihan Sancet transformar el penalti que hubiera supuesto inaugurar el marcador contra el Atlético en San Mamés en el minuto 39. El árbitro decretó la pena máxima por falta de Soyuncu a Nico Williams dentro del área. No estaba Mikel Vesga y el centrocampista navarro se encargó de lanzar la pena máxima, pero su disparo se fue a las nubes. El rojiblanco había marcado en los dos penaltis anteriores con el Athletic, equipo que a su vez había convertido en gol los cuatro lanzamientos desde los once metros registrados esta temporada. Vesga firmó dos tantos al Betis y Berenguer al Celta en Liga la presente campaña, mientras que Villalibre acertó contra el Cayón en la eliminatoria de Copa.

Los rojiblancos también convirtieron en gol seis de los ocho penaltis ejecutados el pasado curso, aunque Vesga e Iñaki Williams erraron sendos disparos. Por su parte, al Atlético del Cholo Simeone no le había pitado hasta el momento ninguna pena máxima en la Liga.