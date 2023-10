Así es el primer rival del Athletic en Copa: un carpintero, un mecánico y entre 50 y 500 euros al mes

Sergio Mulero, interior derecho, es mozo de almacén; Dani Muela, el delantero centro, carpintero; Picón, el lateral derecho, es mecánico; el portero Rafa Leva dirige una oficina de seguros; y el extremo Muñi oposita a mosso d'escuadra... Así es el Rubí, el modesto equipo de la comarca del Vallés Occidental, con el que el Athletic se estrena en Copa el miércoles en su modesto campo de Can Roses

«Esto es para jugar y para que no pasen bien», explica el presidente. Tiene una gran cantera. «Trabajamos con 483 chavales», se enorgullece.

El trabajo manda. Jordi Peris, el entrenador, valoró el plan de adelantar desde las 21.00 horas a las 16.00 la sesión de ayer, víspera de recibir al Granollers B, porque no sabe si el refuerzo de los focos de luz iba a estar finalizado. Pero su idea chocó con una realidad. Los horarios del trabajo de los jugadores impiden cualquier modificación.

Es el fútbol modesto en estado puro. El presupuesto del club es del 320.000 euros, 400 veces menos que los 129 que presentará Jon Uriarte el martes a los compromisarios rojiblancos. La diferencia en sueldos es incluso superior.

– Presidente, ¿cuánto ganan sus jugadores?

– Los gastos del primer equipo, incluidos viajes y ropa, son 80.000 euros. Aquí los que más cobran con 500 euros.

«Hay un tope salarial que hemos puesto este año. El que más gana es 500 y el que menos 50. Lo pusimos porque no queríamos generar diferencias. El año pasado tuvimos problemas con un jugador que fue largando que cobraba más y que le pagaban además por gol. Otros decían 'no hace ni la mitad que yo y va diciendo que gana más'. Para evitar conflictos se optó por igualar», explica el entrenador, Jordi Peris.

No hay ni siquiera primas en Liga. No la habrá siquiera si dan el bombazo de eliminar al Athletic. «Quisimos empezar a negociar, pero se paró. Y ahora menos todavía porque el Ayuntamiento nos dijo el lunes por la noche que no nos paga las gradas supletorias. Ese gasto corre a nuestra cuenta. Nos cuestan 33.000 euros. Cuando me lo dijeron me llevé un disgusto enorme». El asunto ha generado malestar en la junta porque daban por descontado que el Consistorio les iba a ayudar en esa inversión. Su único gasto ha sido reforzar la iluminación para que se pueda jugar en Rubí.

Con un aforo ampliado a 4.000 espectadores y niños y socios con acceso gratis, la previsión del club es recaudar en torno a 90.000 euros, a los que hay que añadir los 19.500 euros de prima de la Federación por alcanzar estas alturas del torneo.

Será una buena inyección de dinero. El club apenas tiene 150 socios. «Hay días en los que la taquilla ni siquiera no da para pagar al árbitro», explica el presidente.