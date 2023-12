Las primeras palabras de Nico: «Como dice mi hermano: 'lan da lan', seguimos trabajando. Aupa Athletic!»

El Athletic ha dado a conocer este viernes una de las noticias más importantes del año: la renovación de Nico Williams hasta 2027. El extremo rojiblanco ha pronunciado sus primeras palabras una vez dilucidado su futuro: «Como dice mi hermano: 'lan da lan'. Seguimos trabajando. Aupa Athletic!», ha señalado en un vídeo difundido por el club rojiblanco en redes sociales.

Después de un intenso proceso de negociación, el jugador navarro continuará tres temporadas más en el club rojiblanco para alegría de la parroquia vizcaína. En el vídeo publicado en redes sociales por el Athletic también se ve a su hermano Iñaki Williams visiblemente feliz por la renovación del benjamín de la familia.

El día anterior un mensaje publicado por Nico en su perfil de Instagram ya predecía que las negociaciones finalmente habían ido por buen puerto. El internacional publicó varias fotografías con una significativa frase: «Living the life I once dreamed (viviendo la vida que he soñado)».

En algunas imágenes, Nico aparece acompañado de amigos -entre ellos Adu Ares-, durante un partido de la selección española y junto a su hermano en un encuentro del Athletic. Precisamente, Iñaki contestaba al mensaje de Nico y escribía una respuesta que también apuntaba a la renovación: «Y lo que viene es aún mejor».