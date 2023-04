«Tenemos un problema», dice Valverde sobre las bajas de Sancet y Muniain

Ernesto Valverde no ha querido comentar nada este domingo sobre el regreso de Iñigo Ruiz de Galarreta al Athletic, una operación confirmada por Javier Aguirre en su comparecencia previa al partido de este lunes entre el Mallorca y los rojiblancos. «No tengo nada que decir. Es un futbolista de otro equipo que ahora jugará contra nosotros», ha despejado Txingurri, quien ha regateado todas las preguntas relativas al fichaje ya cerrado del centrocampista eibarrés. Lo único que ha deslizado es que se trata de un hombre con «cualidades», al que por cierto tuvo en el Barcelona cuando le subía del filial para entrenar con el primer equipo. «Cuando acabe la temporada ya veremos», ha acotado. El entrenador de los bilbaínos ha preferido centrarse en la actualidad y en cómo sacar algo positivo ante un rival al que ve «muy fuerte en casa», donde ofrece un nivel competitivo bastante alto. En este sentido, el técnico la lamentado las bajas de Oihan Sancet e Iker Muniain y ha reconoicido que «tenemos un problema en esa posición», en referencia a la media punta.

Tampoco ha querido profundizar en las alternativas que maneja para esta demarcación, en la que la lógica dice que Ander Herrera y Raúl García parten con ventaja para ocupar el hueco dejado por los dos navarros. «Tenemos varias posibilidades. Que uno de arriba retrase su posición o que uno de abajo la adelante. Dependerá también del juego del rival. Ellos suele esperar, darte el balón, pero es ficticio porque luego salen rápido a la contra. Muriqi es el jugador que más duelos aéreos disputa en la Liga y Kan In-Lee es extraordinario al contragolpe», ha advertido el entrenador rojiblanco. Intuye un encuentro difícil ante un contrario que «saca adelante sus partidos como local». El Mallorca solo ha ganado dos de sus últimos nueve encuentros, pero Valverde ha restado importancia a la estadística y ha recalado que la dinámica de los bermellones como anfitriones «es buena. Nadie gana allí con facilidad», ha advertido.

Lekue e Iñigo

Txingurri ha actualizado el parte de las bajas y, más allá de las de Muniain y Sancet, ha avanzado que Lekue está a punto de incorporarse a la disciplina colectiva. No ocurre lo mismo con Iñigo Martínez, quien aún no se ha entrenado con el equipo y tampoco estará en el Visit Mallorca Estadi. Así que tendrá que retocar el once de cara un duelo en el que el Athletic no puede fallar en su carrera por Europa. El Betis perdió en el Camp Nou y el Rayo cayó ante el colista Elche, dos resultados que viene de perlas a los bilbaínos. «Nadie nos pone nada en bandeja de plata. A todos nos cuestar ganar, y empatar. Cada punto hay que ganárselo», ha aseverado Valverde, quien ha admitido que está pendiente de las evoluciones de sus rivales en la lucha por las competiciones continentales. «Es importante lo que están haciendo, pero en este caso solo somos espectadores. Nada más. No podemos influir. Atendemos al espectáculo, pero no debemos pensar en lo que pasará dentro de una semana sino solo en lo más inmediato, el Mallorca».

Txingurri ha constatado que los choques directos ante Betis y Villarreal «pueden ser decisivos. Ellos pensarán lo mismo». Eso sí, ha insistido en la importancia de centrarse en el choque frente a los bermellones, que están a seis puntos del Athletic. Un Athletic que ha fallado más de lo normal este año en San Mamés. «Hemos perdido seis partidos, pero mi sensación es que por juego no hemos merecido perder ninguno», ha sentenciado el técnico.