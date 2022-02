Problemas defensivos

El RCD Espanyol ha empleado diferentes sistemas tácticos durante la temporada. En los últimos partidos ha apostado por el 1-4-3-3 y el 1-4-2-3-1, aunque también ha recurrido a jugar con dos delanteros. El equipo de Vicente Moreno se sitúa como un bloque bajo. La posición media defensiva del equipo es una de las más retrasadas de la competición. La intención consiste en defender agrupados, con muchos efectivos, protegiendo los espacios interiores. Como consecuencia de este planteamiento, el conjunto perico recupera los balones en campo propio y tiene algunos problemas para combinar.

A pesar de esta táctica, los pericos han perdido la solidez defensiva del comienzo de temporada. Han encajado los mismos goles (15) en los seis últimos partidos que en los dieciséis anteriores. En los saques de meta los blanquiazules intentan elaborar el juego, creando una superioridad numérica con los dos centrales y el medio centro. Los laterales se posicionan en zonas intermedias para atraer a los contrarios. El portero colabora con desplazamientos diagonales.

Diego López (13), cuarenta años, sigue custodiando las redes. Su enorme envergadura le permite tapar mucha portería y dominar el área en los balones cruzados. La experiencia le permite mantenerse en un nivel notable. Oscar Gil (12) se muestra dinámico, profundo y vertical cuando el equipo ataca. Intenso en la defensa, a veces no mide bien sus acciones cerca del área. Sergi Gómez (24) encarna la regularidad y la firmeza. No se complica la vida en el juego colectivo. Cabrera (4) tiene carácter, poderío en el juego aéreo e intensidad defensiva. Posee un buen desplazamiento en largo, aunque no es demasiado rápido. Pedrosa (3) está predispuesto para sumarse al ataque. Veloz, con buena técnica, ha mejorado su eficacia defensiva.

Morlanes (6) posee criterio para el juego y se ofrece a sus compañeros. Tiene un buen disparo desde la media distancia, pero le falta algo más de fortaleza defensiva. Herrera (25) y David López (15), con escasas apariciones en las últimas jornadas, pueden fortalecer el medio campo. Darder (10) es el mejor asistente del equipo. Exhibe fuerza y calidad, rompe líneas con la conducción y tiene un gran disparo desde fuera del área. Melendo (14) juega por detrás del delantero o como interior. Participativo, eléctrico en espacios reducidos, se mueve entre líneas para intentar filtrar pases.

Embarba (23), encargado de la estrategia, busca los duelos individuales, tiene una apreciable punta de velocidad y un golpeo seco y violento. Aleix Vidal (22) alterna la posición de lateral y extremo. Con buenos fundamentos técnicos, se prodiga más en el ataque que en la defensa. Vilhena (19) apuntala la banda izquierda.

En la delantera habrá que comprobar como gestiona el entrenador catalán la baja de su hombre más determinante. Raúl de Tomás lleva anotados doce goles. Loren (16) figura como el primer candidato para suplir a RDT. Potente, fuerte, siempre provoca ocasiones. Otra opción para la punta de ataque es Puado (9).