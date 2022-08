Unai Simón, Iñigo Martínez y Raúl García no entrenan y son duda para el Athletic-Mallorca Yeray se incorpora al primer entrenamiento de la semana, en el que también han faltado Balenziaga y De Marcos

Problemas en la enfermería para Ernesto Valverde a una semana del inicio de la Liga el próximo lunes en San Mamés ante el Mallorca. Tres de sus titulares -el portero Unai Simón, el central Iñigo Martínez y el atacante Raúl García- no se han ejercitado este lunes en Lezama. Los tres padecen diversas lesiones. Tampoco ha saltado al campo otro jugador que apunta al once, De Marcos, pero en este caso no hay parte médico, por lo que bien pudiera tratarse de una que una simple precaución.

A cambio, la buena noticia para Valverde es que Yeray se ha entrenado con el grupo, lo que confirma que ha dejado atrás la «lesión muscular en los rotadores de su cadera derecha» que le obligó a abandonar el partido del viernes en Barakaldo en el descanso.

En el centro de la defensa, Iñigo Martínez sigue fuera del grupo. En pretemporada sufrió problemas de isquiotibiales que le hicieron entrenar varios días al margen. El 30 de julio se retiró en el minuto 85 del partido en Newcastle y el parte médico refirió unas «molestias leves en el tendón rotuliano de su pierna derecha». El ondarrutarra, centro de actualidad por el interés del Barcelona por él, confiaba en jugar en el primer partido de Liga, pero sus problemas físicos son bastante molestos y es probable que sea baja.

El entrenador confía en contar con Unai Simón para el primer partido de Liga, pero la realidad es que sigue fuera del grupo, no ha jugado ningún minuto de pretemporada y que, de llegar al partido, lo haría muy justo, con apenas los cinco entrenamientos que restan.

La portería

Con el suplente Agirrezabala operado de un dedo y al que le resta al menos mes y medio de baja, Iru se colocará bajo los palos con Padilla en el banquillo si no se recupera Simón. El guardameta internacional sufre una tendionopatía en el hombro derecho.

Raúl García sufrió en Barakaldo una lesión muscular en el sóleo derecho que le obligó a irse del campo en el minuto 51. Apuntaba a delantero centro ante el Mallorca, pero es probable ahora que Valverde tenga que recurrir a Iñaki Williams o Villalibre para jugar en esa posición.

Tampoco ha saltado al campo Balenziaga, con un «esguince leve en el mediotarsiano en su tobillo derecho» que le impide entrenar desde la pasada semana. La sesión, la única abierta a los espectadores en Lezama esta semana, ha sido presenciada por 600 aficionados.