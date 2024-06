Nico Williams: «Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa» El jugador del Athletic asegura que está «muy feliz en Bilbao» porque «es el club que me lo ha dado todo»

Nico Williams es uno de los grandes carteles de la Eurocopa. La gran temporada del extremo rojiblanco le ha abierto la puerta de los grandes equipos, entre ellos el Barça, y si mantiene el nivel en la Eurocopa los rumores de una salida del Athletic se dispararán. Especialmente, en los principales medios deportivos de la Ciudad Condal , donde se especula día sí y día también sobre su posible fichaje por la entidad culé.

En los micrófonos de 'El partidazo de Cope', el jugador del Athletic quiso silenciar ayer estos rumores: «Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que acabe la Eurocopa». Nico hizo hincapié en que está «muy feliz en Bilbao» porque «es el club que me lo ha dado todo». El presentador, Juanma Castaño, no satisfecho con la respuesta, insistió en si tenía claro dónde iba a jugar el año que viene. Y él asintió: «Lo tengo bastante claro. Al final, como ya te he dicho, el Athletic es mi casa y estoy muy contento. Ahora lo que quiero es centrarme en la Eurocopa porque si no estás al cien por cien en una competición como esta, te pasan por encima. Y lo demás, no sé qué va a pasar...».

Nico renovó el pasado año hasta 2027 sin apenas modificar su cláusula de salida -ronda los 60 millones- y a la pregunta de si lo hizo para «dejar dinero en la caja del Athletic», el extremó lo negó con rotundidad: «No. Estaba muy cómodo en Bilbao. Sabía que quería seguir y ambas partes acordamos seguir ese camino juntos. Estaba muy contento. Decidí renovar porque es el equipo de mis sueños».

El Barcelona tampoco oculta su interés por el jugador del Athletic. Los culés sueñan con la pareja que formarían Nico y su estrella, el joven Lamine Yamal. Es su socio número uno en el campo y fuera. La relación personal entre ambos es especial a pesar de la diferencia de edad -se llevan cinco años-. «Soy su hermano mayor, me tiene que respetar», cuenta en broma. En la concentración de La Roja, los jóvenes hacen piña y matan el tiempo con la Play Station: «Juego antes y después de comer, después de cenar... Hay un pique interesante. Soy de los buenos, le tengo comida la tostada a algunos». Aunque Yamal tiene otras obligaciones, desvela: «Le veo en su cuarto haciendo los deberes». Estudia cuarto de la ESO y tiene que mandar los ejercicios on line a su profesor.

Iñaki apoyará a su hermano

A Nico le tenían una bonita sorpresa preparada en la radio. Su hermano Iñaki, que se encuentra en plena luna de miel, le había dejado un mensaje. «En mi porra vas a ser el MVP del torneo, ya sabes que te apoyo y estoy muy orgulloso de ti, y que pase lo que pase siempre estamos juntos. El día 24 contra Albania vuelvo de la luna de miel para apoyarte. Ahí me tendrás. Y el día 15 en vuestro debut ya sabes que es mi cumpleaños, así que si marcas gol me lo dedicas».

Nico no pudo ocultar la sonrisa al escuchar su voz y se rindió ante la figura de su hermano mayor: «Es el mejor, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Para mí siempre va a ser el número uno. Espero marcar el sábado y dedicárselo». Juanma Castaño lamentó que Iñaki no estuviese en la selección y Nico le dio la razón. «Mucha velocidad, ¿eh?», broméo. El joven de los Williams reconoció que a pesar de que «nos queremos mucho, nos peleamos mucho también».

Los hermanos han vivido las dos caras del fútbol. La dulce, la de celebrar títulos juntos como la pasada Copa en La Cartuja, y la amarga, la de sufrir insultos por su color de piel. Sobre ello habló anoche Nico, después de se emitiese la primera condena judicial por insultos racistas en el fútbol español: «Yo creo que es un antes y un después. Cuando insultas y te vas de rositas, lo va a hacer más gente. Se ha visto que la ley es dura, que la gente se lo está tomando en serio. No tienen que haber actos de racismo».

«¿Te gustaría la misma condena para los que te insultaron en el Metropolitano?», le preguntaron. «Más que condenarles me gustaría saber el porqué hicieron eso. Siempre lo he pensado. Después del partido me fui un poco afectado porque no sabía si me habían insultado por mi tono de piel o por sacarme del partido. Me gustaría saber la respuesta aunque dudo que la vaya a conocer. Más que nada, saber qué se le ha pasado por la cabeza para decirme esto».

Castaño elogió la respuesta del joven jugador del Athletic: «Me parece un gran gesto por tu parte». Y le preguntó si de verdad creía que se podía «razonar con esta gente». Nico, asintió: «Yo creo que sí. Si hablas con las personas y les abres la mente dudo que piensen que todo es blanco o negro. Es importante que empaticen contigo porque igual no conocen la cultura africana o latinoamericana. Yo creo que hay que enseñarles y que descubran mundo. Así cambiarán muchas mentalidades».