El pubis amenaza la participación de Sancet en el tramo final

El pubis amenaza la participación de Oihan Sancet en el sprint final de la campaña, esos cinco partidos en los que el Athletic se obliga a rendir al altísimo nivel para superar al Villarreal, cuatro puntos por encima. El navarro sufre una lesión en esa zona desde hace al menos un mes. Esa situación ha provocado que Marcelino y él hayan decidido dosificar su participación en los últimos partidos.

El jugador se aplica un tratamiento específico, pero no acaba de dar resultado. Se supo de él cuando el 21 de marzo abandonó la concentración de la selección de España sub'21 para regresar a Bilbao y trabajar sus molestias. El navarro no ha disputado ningún partido completo esta campaña y desde que no jugó con el combinado de Luis de la Fuente sólo ha sido titular en dos partidos (Elche y Celta) y suplente ante el Villarreal. En el duelo ante los gallegos se resintió en el descanso, lo que le impidió jugar el jueves en el campo del Cádiz.

El propio Marcelino García Toral ha explicado que antes de los partidos habla con él para conocer cuáles son sus sensaciones y los minutos que le puede dar. El problema ha sido que compaginar ese tratamiento específico con su participación en los partidos no ha dado resultado. Por eso la decisión que han tomado los servicios médicos es que se aparte esta semana de los entrenamientos con el grupo. Esto significa que no estará el sábado en el partido ante el Atlético de Madrid (21.00 horas).

Y a partir de ahí se decidirá en función de su evolución. Visto lo sucedido hasta ahora con su lesión de pubis y con el objetivo marcado de evitar la intervención quirúrgica, no hay que descartar que la ausencia se amplíe a uno o dos partidos más y que incluso signifique que apenas juegue en este tramo final de la temporada.

El mediopunta ha dejado claro que su intención es no ser intervenido. «De momento no nos planteamos esa opción. Estamos trabajando en recuperar la lesión con distintos médicos y no lo barajamos por ahora», dijo hace dos semanas. «Es una lesión un poco rara. Unos días va bien y otros no tanto, con distintas sensaciones», añadió.

La esperanza de los médicos es que bajar su participación en los últimos partidos y aplicarle un tratamiento especial le permitirá estar en perfectas condiciones para el inicio de la próxima temporada.

Sin embargo, se trata de una estrategia que tiene sus riesgos. Fue la que se aplicó la pasada campaña con Berchiche y se reveló fallida. El lateral pasó por el quirófano con la pretemporada iniciada, un asunto que enojó a Marcelino. El entrenador criticó en público su tardía intervención. «Deberíamos haber actuado de otra manera. No me gusta que un futbolista no haya jugado desde abril y que en pretemporada se tenga que operar», protestó el entrenador.