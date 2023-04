Un pueblo de Segovia da al Athletic el nombre de una de sus calles

Athletic Club Kalea en Barbolla, provincia de Segovia. La antigua Extramuros de la pequeña localidad de 140 habitantes cede unos metros para que una parte de ella se denomine en un próximo futuro con el nombre del club rojiblanco. La zona luce desde hoy una placa con la nueva identificación. El acto se ha llevado a cabo con la presencia de numerosos vecinos de la localidad, aunque deberá esperar a que el nombre sea oficial.

En Bizkaia hay dos localidades con calles a nombre del club rojiblanco. Fuera de Euskadi, en Madrid hay una llamada calle del Athletic, pero responde a un tributo a la antigua denominación del Atlético de Madrid.

La placa con el nombre luce en la fachada de sede de la Peña Rojiblanca de Barbolla. «Nuestra dirección ya no será Extramuros sin número, sino Athletic Club Kalea», se felicita Juan Estebaranz, el presidente de la agrupación. «La idea fue mía porque amo al Athletic y a Euskadi. Me lo metieron con dos años y soy muy del equipo rojiblanco. Hace quince años pude cumplir el sueño de hacerme socio. Es algo que me emociona», añade.

Estebaranz presentó su iniciativa al alcalde, Basilio del Olmo, del PP. Era terreno abonado. El primer edil y su hijo son socios de la peña rojiblanca. «Me dijo que lo que yo dijera, que me lo merecía todo».

El alcalde explica que gran parte de la vida social de Barbolla se desarrolla en torno a la sede de la peña, una antigua vaquería de 300 metros cuadrados propiedad de Estebaranz que reconvirtió en un par de viviendas, garajes y la sede de la agrupación. La peña tiene 55 personas afiliadas. Una de ellas es el expresidente Aitor Elizegi, pero «el resto somos gente del pueblo, aunque algunos vivan fuera», indica el presidente.

«Me lo tomé bien. La mayoría del pueblo son aficionados del Athletic y además están asociados en la peña», añade el alcalde. Los vecinos que no son rojiblancos no se quejan. «Esto es pequeño, aquí el que no es tío es primo y el que no, hermano. Además, desde la peña organizan actos y hacen una fiesta en verano que da mucho ambiente». Ni siquiera ha habido problemas para que calle se escriba en euskera. «Me hacía ilusión que fuera así y se ha aceptado», se felicita Estebaranz.

La próxima iniciativa de la peña llevará a centenares de personas a Barbolla en 2024. Allí se llevará a cabo la inauguración del Congreso de Peñas que organizan entre tres agrupaciones de la provincia, la de Segovia capital, Navas de San Antonio y la de esta pequeña localidad.

El descubrimiento de la placa ha sido el primer paso. Ahora el alcalde debe llevar al pleno el nuevo nombre de la calle. No habrá problemas. Los cinco concejales son del PP. «Hay voluntad política para sacarlo adelante», indica. Luego lo llevará a la Diputación de Segovia. «Creo que para después del verano ya será oficial», vaticina.