Valverde: «Los puntos que tenemos son consecuencia del nivel de juego»

Satisfecho y feliz por el resultado y el rendimiento de su equipo, poro con los pies en el suelo. Ernesto Valverde ha ensalzado todo lo bueno que ha hecho el Athletic frente al Almería para sumar otra victoria que lleva al equipo a los 16 puntos, pero siempre dentro de un mensaje de prudencia «porque quedan 31 jornadas». Para el técnico de Viandar de la Vera, el gran inicio del Athletic tiene que ver con la confianza de sus jugadores. «Muchas veces depende de nuestra situación, pero cuando vas jugando y consiguiendo resultados, eso te da confianza y te retroalimenta. Somos combativos y ahora estamos determinados en abordar este tramo de temporada que nos llevará a noviembre», ha declarado Valverde, para quien ha sido fundamental «ese primer gol que nos ha tranquilizado».

Cuestionado por el rendimiento de los dos equipos, Valverde ha dicho que «yo siempre veo los partidos en función de mi equipo, cuando estás bien parece que el rival es flojo, pero yo he visto partidos del Almería y no me lo parece, lo que pasa que nosotros no de hemos dejado, creo que es más mérito nuestro y eso nos alimenta para las pruebas fuertes que nos vienen ahora».

Respecto a los 16 goles que ha anotado el Athletic en estos siete encuentros de Liga, el técnico rojiblanco ha dicho que «de lo que se trata es de generar ocasiones y un equipo que las genera es normal que las anote, lo difícil es generar y a eso nos dedicamos, porque además no se concentra el gol en pocos jugadores sino que tenemos unos cuantos que lo pueden hacer. Estaba tranquilo cuando no marcamos frente al Mallorca y Espanyol, porque creamos ocasiones y eso es una garantía para nosotros», ha afirmado.

En este sentido, Valverde ha reflexionado sobre el nivel que está ofreciendo su equipo, más allá de los goles. El técnico ha asegurado que «los puntos que tenemos son consecuencia del nivel de juego. El equipo debe hacer lo que cree, y si consigues hacerlo bien en ataque y en defensa, los puntos llegan. Estamos bien colocados y seguir haciendo las cosas bien, pero queda mucha temporada. Hemos tenido más partidos en casa de manera clara, este tramo nos interesaba encontrarnos bien y ahora afrontamos un tramo complicado». Pero ha insistido en que «tenemos un punto de confianza que nos permite intentar cosas. Cuando consigues sumar y jugar bien te da un plus, pero no significa nada porque llevamos solo siete jornadas».

A la hora de concretar, Valverde se ha referido a Sancet, «un jugador que nos aporta mucho entre líneas. Está haciendo una buena temporada pero no se lo que ocurrirá en la selección».

Rubi, por su parte, ha reconocido que su equipo había tenido «situaciones pero nuestro rival es más fuerte a día de hoy que nosotros, hemos perdido ante un gran equipo que está en un gran momento. El Athletic tiene dos aviones arriba, que juega muy bien desde atrás. Lo hemos pasado mal, hemos intentado entrar en el partido como fuera y nadie se ha tocado las narices. Pero estamos en construcción en plena competición y se está notando».