Yeray: «Queremos que San Mamés sea un fortín» El central de Barakaldo espera que el duelo del domingo contra el Betis permita al Athletic empezar a «mirar más arriba» en la clasificación JUANMA MALLO Miércoles, 23 enero 2019, 15:16

Un partido para mantener el crecimiento mostrado desde que llegó Gaizka Garitano a un equipo que deambulaba en la clasificación. Un duelo para intentar que la comunión que se percibió hace diez días contra el Sevilla, con una grada encendida y un equipo eléctrico sobre el césped, continúe. Un choque para que La Catedral regrese al pasado, a esas tardes en las que el Athletic parecía invencible gracias al apoyo de los aficionados. Yeray Álvarez desea que todos estos propósitos se cumplan el domingo en el encuentro que enfrentará al Athletic contra el Betis. «Queremos que San Mamés sea un fortín, que estemos unidos el público y nosotros, que lleguen los goles y que, al final, sea una fiesta, que es lo que la gente desea», ha comentado esta mañana el central de Barakaldo después de un entrenamiento en Lezama bajo la lluvia.

Si termina el encuentro como el futbolista del Athletic desea, se producirá, estima Yeray, un punto de inflexión. «Después del partido contra el Villarreal, que fue una pena no llevarnos los tres puntos, seguimos puntuando, seguimos en esa buena dinámica desde que ha llegado Garitano. Puede ser un partido para mirar más arriba, hacia donde queremos estar», ha indicado un futbolista que, igual que el preparador, lanza un aviso. «Somos conscientes de que una derrota te puede volver a meter ahí abajo. Todavía queda mucho, sabíamos que iba a ser duro, estamos un poquito más desahogados, pero somos conscientes de que volver a entrar en una dinámica negativa sería muy malo».

Como el club, ha preferido pasar página a la polémica sufrida en el Estadio de la Cerámica por, entre otros asuntos, la diana anulada a Williams. «Son decisiones que nos perjudican. Pero unas veces vienen a favor y otras en contra. El VAR está ahí, hay imágenes que dicen que acierta, y otras dicen todo lo contrario. Cada uno vio lo que vio y ya está», ha señalado el jugador vizcaíno, que ha reconocido que se siente mucho más a gusto con la nueva estructura defensiva construida por el técnico de Derio.

«Antes arriesgábamos mucho»

Se ha acabado la defensa al hombre, que obligaba a un esfuerzo extra a los futbolistas, como ha explicado Yeray esta mañana. «Al final, el equipo está muy unido defensivamente, todos hacemos un gran esfuerzo. Cuando se hacen goles, el mérito es de los delanteros, y cuando no marcan, parece que es nuestro: pero es bueno desde el portero hasta el delantero. Estamos muy fuertes, muy sólidos, prácticamente no nos hacen ocasiones. ¡Estamos muy cómodos en defensa», ha comentado el profesional de Barakaldo, que luego ha desgranado más al detalle este cambio impuesto por Garitano. «Antes, el estilo de juego que teníamos era mucho más arriesgado. Era un uno contra uno de todo el equipo. Arriesgábamos mucho. Ahora es un estilo de aguantar más al rival, y mucha gente dice que no jugamos el balón, pero cuando lo tenemos es intentar buscar centros, combinar... Es más cómodo. El otro modo de juego era mucho más exigente para un central o un lateral. Nos exponíamos a duelos, que ganabas o te creaban una ocasión clara de gol. Ahora estamos más juntos, hay más unidad», ha comentado Yeray.

Asimismo, ha resaltado el hecho de que el equipo ya se está preparando para atacar a la defensa del Betis, formada por tres centrales. «Y trataremos de contrarrestar que es el equipo que más posesión tiene de la Liga». Lo harán el domingo, al amparo de un San Mamés que el central espera sea un fortín.