«Cuando te quieres quedar todo es más fácil» Balenziaga y De Marcos durante su comparecencia esta mañana. / Manu Cecilio De Marcos y Balenziaga declaran su amor incondicional al Athletic y avanzan que la supresión de las cláusulas es un «camino que hemos abierto y que puede ser positivo tanto para el club como para los jugadores» ROBERT BASIC Sábado, 15 diciembre 2018, 14:27

Óscar de Marcos y Mikel Balenziaga acaban de prolongar sus respectivos contratos hasta el 30 de junio de 2021 y, al igual que Iker Muniain, lo han hecho sin cláusulas que pongan precio a su libertad. «Cuando te quieres quedar todo es más fácil», ha sentenciado el lateral alavés esta mañana en Lezama, una reflexión compartida por su compañero, quien también ha jurado el amor eterno al club que le fichó de la Real Sociedad y en el que cumple su octava temporada. Los dos han expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado y han defendido su decisión de firmar un documento desprovisto de blindajes, aunque en todo momento se han mostrado respetuosos con los jugadores que, llegado el caso, optarían por conservarlos. «Viendo la filosofía del Athletic puede ser un buen camino para el futuro», ha apuntado el de Zumarraga, quien ha señalado a Muniain como el gran impulsor de una tendencia que calificó de «positiva tanto para el club como para los jugadores».

De Marcos lleva diez temporadas en el primer equipo, la friolera de 367 partidos, y la acumulación de experiencia le invita a actuar como un veterano y desde la responsabilidad que ahora siente como necesaria e intrasferible. «Todo el mundo sabía lo que quería y ayer fue un día especial para mí. Deseaba seguir aquí el máximo tiempo posible y ahora intentaré devolver al club lo que ha hecho por mí», ha comentado el defensa, quien en ningún caso ha querido impartir lecciones de fidelidad a los que vienen por detrás. Ha precisado que se trata de una decisión personal y que cada uno se fija en sus referentes, que en su caso son Gurpegui, Iraola, Aduriz... «Nosotros lo hemos hecho así», ha dicho en alusión al paso dado por él, Balenziaga y Muniain. «Llevamos muchos años aquí y nos sentimos muy vinculados al club. Cuando tienes claro que tu finalidad es seguir el tiempo que haga falta tampoco era necesario poner cláusulas». Aún así, ha evitado cargar a nadie con esta responsabilidad de cara al futuro. «Cada uno tiene su manera de ser y se fija en la gente del vestuario y en lo que hace. Lo que yo he hecho no sé si es lo mejor, pero es lo que siento. Parece que si el siguiente no lo hace así lo estaría haciendo mal. Yo hasta ahora siempre he tenido cláusula y en ningún momento he pensando en irme. Que te vayas a ir o no está en la cabeza de cada jugador», ha argumentado el lateral de Laguardia.

También ha aclarado que las conversaciones para su renovación arrancaron hace tiempo, pero que se aparcaron por la delicada situación del equipo. «Decidimos retomarlo en un mejor momento deportivo. Cuando lo hemos hecho todo ha ido muy rápido. No ha habido muchas dudas». Preguntado por la conveniencia de comunicar las renovaciones en plena campaña electoral, con Alberto Uribe-Echevarría y Aitor Elizegi como candidatos, De Marcos lo ha explicado de la siguiente manera: «Habíamos empezado (a hablar) con Josu (Urrutia) cuando era presidente, al menos en mi caso, y lo decidimos ir retrasando por el tema deportivo. Y ya tampoco había que retrasarlo más porque las dos partes queríamos cerrarlo cuanto antes». Una vez lograda la victoria contra el Girona, se desbloqueó el proceso y el deustoarra apareció con ambos jugadores sellando el acuerdo.

Pasión de Balenziaga

Tampoco Balenziaga ha escondido su satisfacción por la rúbrica del nuevo contrato -al igual que De Marcos acababa su vinculación en 2019- y ha declarado su amor eterno al club que le fichó en 2008. «Estuve en la cantera de la Real y cuando llegué al Athletic vi que era un club diferente, que se hacían las cosas de una forma distinta respecto a los equipos en los que había estado. Al volver del Valladolid, con esta directiva y Josu (Urrutia) de presidente, me mostraron lo que era el sentimiento Athletic, lo que es ser del Athletic y gracias a ellos lo seré siempre». De ahí que se haya ofrecido hace tiempo a renovar sin cláusula y la petición fue satisfecha por el deustoarra, quien siempre ha soñado con una plantilla sin blindajes. «La iniciativa fue de Muniain -ha recordado- y por él hemos abierto un camino que puede ser positivo».

Los dos han coincidido en señalar que el partido ante el Alavés será muy duro y que son conscientes de lo que hay en juego. Más allá de los tres puntos, fundamentales, De Marcos se ha alineado con las tesis de Dani García en las que recordaba el compromiso histórico de mantener siempre al club en la élite. «Es un peso que llevas desde que entras en el Athletic. Nunca hemos descendido y todo jugador sabe que podría quedar marcado. No estamos acostumbrados a vivir estas situaciones -en alusión a la actual plantilla- y eso a veces pesa. Pero son momento en los que se tiene que ver a gente con personalidad y que da un paso al frente».