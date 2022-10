Quique Setién, ante la cumbre de San Mamés

Uno de esos sorprendentes giros de guion que a veces se producen en el fútbol ha hecho posible que mañana Quique Setién vaya a estar en San Mamés dirigiendo al Villarreal. La sorpresa con este relevo en el banquillo del 'submarino amarillo' ha sido general. Nadie esperaba la marcha de Emery y todavía menos la identidad de su sustituto. De hecho, hasta el propio técnico cántabro reconoció el martes que, cuando le llamaron ofreciéndole su nuevo cargo, pensó que se trataba de una broma, como si esa oferta fuera demasiado bonita para ser cierta. Al fin y al cabo, tras dos años en el paro, sólo en sus mejores sueños podía esperar Setién que le dieran las riendas de «un equipo extraordinario», como él mismo lo ha calificado, ni más ni menos que un semifinalista de la última Champions League.

El calendario ha querido que el primer partido de Setién con el Villarreal sea en San Mamés, un campo que ha sido muy especial en su carrera profesional. Especial en el sentido de que ha sido una cumbre temible, casi inalcanzable, un verdadero 'ochomil' que sólo ha podido hollar una vez en sus 16 intentos, 11 como jugador y 5 como técnico. Curiosamente, fue jugando en el Logroñés, el 23 de febrero de 1992, con David Vidal como entrenador y un grupo de compañeros ilustres –Lopetegui, Iturrino, Abadía, Polster o García Pitarch–, cuando logró ese hito himalayístico para él.

Una de las grandes promesas

Setién debutó en La Catedral el 6 de noviembre de 1977. Tenía 19 años y era una de las grandes promesas del Racing de Nando Josu. Futbolista lleno de clase pero todavía tierno, estaba rodeado de compañeros muy bregados como Damas, Arteche, Madariaga, Geñupi o Rojo II. El Athletic de Koldo Aguirre arrastraba el trauma de las dos finales perdidas unos meses antes, pero todavía un acorazado. El caso es que el Racing se llevó un 3-0 inapelable con goles de Guisasola, Argote y Dani. En las cuatro siguientes apariciones del Racing en Bilbao, en las campañas 1978-79, 1981-82, 1982-83 y 1984-85, las victorias locales se repitieron: 4-1, 4-1, 2-0 y 1-0. Setién, al que una grave lesión le apartó casi un año del equipo, sólo sufrió en sus carnes dos de ellas.

Fichado por el Atlético, la suerte del futbolista santanderino en San Mamés no cambió pese a militar en un equipo mucho más potente. Empató en su primera aparición como colchonero y cayó derrotado en la segunda por 3-0. Por suerte para él, la tercera visita que le tocaba se la perdió, lo que le libró de encajar un 5-1 demoledor, con Liceranzu y Ferreira marcando por partida doble. En la temporada 1988-89, Quique Setién recaló en el Logroñés, donde coincidiría con Manolo Sarabia. Forjarían una gran amistad. Cuatro veces visitó La Catedral con el equipo riojano y tras dos derrotas y un empate, cuando ya empezaba a ir a Bilbao como si fuera al matadero, logró por fin su única victoria. El Athletic se adelantó con un gol de De la Fuente pero Polster e Iturrino firmaron la remontada.

De vuelta en el Racing antes de colgar las botas, el nuevo entrenador del Villarreal coleccionó dos nuevos disgustos en San Mamés. Primero fue un 2-0 en la campaña 1994-95 y en la siguiente, ya como despedida, un 4-0 en la primera jornada de Liga. Con estos precedentes, no es extraño que Setién sintiera un cierto escalofrío cuando le tocó volver al campo del Athletic como entrenador. Lo hizo con la Unión Deportiva las Palmas el 3 de enero de 2016 y lo cierto es que no le fueron mal las cosas. Su equipo fue por detrás en dos ocasiones, pero un gol de Tana en el minuto 82 le acabó dando el empate. No es probable que ese resultado ante el equipo de Valverde le diera mucha confianza de cara a su siguiente visita. Y si se la dio, pronto descubrió que se había equivocado. Los rojiblancos se los merendaron (5-1) con cinco goles en apenas 59 minutos.

Al frente del Betis, la historia se repitió: dos visitas y dos derrotas (2-0 y 1-0). Llegamos así a la última aparición de Quique Setién en San Mamés, quizá la más dura para él: los cuartos de final de Copa en la temporada 2019-20 con el gol de la victoria de Iñaki Williams en el minuto 93. En fin, que podamos dar por descontado que, de haber podido elegir, el exentrenador del Barça hubiera elegido cualquier otro escenario para debutar con su nuevo equipo.