Rafa Alkorta y Andoni Ayarza dirigirán el área deportiva del Athletic si gana Aitor Elizegi Ayarza y Alkorta han dado a conocer su proyecto esta mañana. / B. Agudo El excentral del Athletic ha manifestado que cuando Jainaga «decidió no presentarse me dijo que nuestro proyecto seguía vivo. Entonces me llamó Aitor, le pedí permiso a Jainaga y no hubo ningún problema» J. A. P. CAPETILLO Lunes, 24 diciembre 2018, 12:04

Los exjugadores del club Rafa Alkorta y Andoni Ayarza serían los encargados de dirigir el área deportiva del Athletic en el caso de que Aitor Elizegi gane las elecciones a la presidencia de este jueves. La Comisión Deportiva -que estaría formada por Ricardo Hernani, Oscar Beristain y Óscar Arce, con la colaboración de Manolo Delgado como asesor externo- se completa, como ha destapado Hernani esta mañana, con una persona con un «perfil del Athletic a muerte que ha jugado 370 partidos en Primera División, dos terceras partes con la camiseta rojiblanca. Necesitamos que haya una persona de valores, y el perfil de Rafa Alkorta tiene eso. Conoce el mundo del deporte y tiene ese efecto de valores sobre la plantilla. Un Aduriz sería lo mismo».

El exfutbolista trabajaría en «dos áreas: Lezama de arriba abajo; y en la parte del proyecto exterior de Lezama, en el 'scouting', en qué ocurre en el futbol base, en la red externa. Este proyecto confía en Rafa Alkorta». El que fuera central internacional ha manifestado en su intervención de esta mañana que «la última vez que me senté ante tanta gente delante fue el día que me retiré. Empecé a desarrollar este proyecto deportivo con Andoni Ayarza -sentado a su lado-. Primero, lo hicimos haciendo reflexiones. La primera persona que me llamó fue José Antonio Jainaga, el primero que confió en nuestro proyecto. Cuando decide no presentarse me dice que nuestro proyecto sigue vivo. Me llamó Aitor, le pedí permiso a Jainaga y no hubo ningún problema«. Asimismo, «expusimos todo lo que habíamos hecho y les gustó. Intentaremos ser los mejores en todo, primer equipo, segundo equipo, Lezama… si llegamos a Lezama, tendremos que hablar con todo el mundo. No voy a hablar de la gente que está trabajando ahora», precisó.

Por su lado, Andoni Ayarza, también exjugador rojiblanco, ha expuesto que «este proyecto es muy ilusionante. Siempre se habla del primer equipo, pero la esencia del Athletic está en Lezama. Llevamos años pensando en qué Athletic nos gustaría. Cuando nos aventuramos a este sueño le dije a Rafa que sí. Vamos a hacer todo lo posible para que Lezama se convierta en la mejor fábrica de futbolistas de Europa». Fue Óscar Arce quien ha anunciado que habrá una directora deportiva femenina, una persona «con años de experiencia a nivel nacional e internacional. Las fechas de las elecciones nos impiden decir el nombre. Lo daremos después de las mismas».

Análisis opuesto

Ha abierto la comparecencia de prensa el candidato Aitor Elizegi, nuevamente orgulloso con su Junta: «Echar un vistazo a los currículum de nuestra candidatura». Y durante su charla ha trasladado «el señorío» que llevan en esta campaña «en la comunicación en todos los soportes. No vale hacerse la víctima en el soporte tradicional y ser un canalla en el soporte moderno. Habrá que tomar decisiones cuando sean más sencillas con 40 puntos. Tenemos muy clara nuestra filosofía y no tenemos una coma que cambiar. Os dejaré en manos de una comisión deportiva en la que me siento seguro. Es hora de que hablen los que saben de fútbol».

Lo han hecho Ricardo Hernani, Óscar Beristain, Óscar Arce y Manolo Delgado, el asesor externo. «Estamos acostumbrados a trabajar en ambientes internacionales. Frente a lo que se ha dicho estos días de que tenemos el mejor Lezama de la historia… no vamos a hablar de eso. Si hablamos de las cinco ligas más potentes, somos la cuarta cantera, con un infinito margen de mejora si miramos las cosas desde un punto de vista internacional». También ha añadido: «Quien dice que Lezama es la mejor cantera del mundo no tiene mucho que mejorar. Nuestro diagnóstico es diametralmente contrario al de la candidatura continuista. Nuestras decisiones serán colegiadas y no de forma individual. Las decisiones las tomará la comisión deportiva. Hay una persona con una trayectoria deportiva intachable reconocida por todo el mundo, que nos engrase Lezama. Es el aceite que tiene que lubricar Lezama».

Óscar Beristain ha tomado la palabra para resaltar que «Manolo Delgado nos abrió sus puertas a la candidatura. Ha estado 34 años vinculados al Athletic como preparador físico. En lo social es impresionante pasear con Manolo y visitar peñas, la ascendencia que tiene sobre los jugadores y el trato con los veteranos. Contamos con su experiencia para equivocarnos lo menos posible». Cuando Delgado Meco ha cogido el micrófono, ha leído primero en euskera una frase de Kepa Junkera y ha subrayado que su misión es la de «interactuar». Luego ha hablado como siempre con un sentimiento y amor eterno hacia el club.