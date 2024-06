Rafa Alkorta dice que no le gustan «contratos largos» de jugadores

El exfutbolista y exdirector deportivo del Athletic cree que este tipo de vinculaciones son buenas para el club pero no tanto para el profesional

El pasado 1 de junio, Ibaigane anunció la renovación de Dani Vivian hasta 2032. El club extendió el contrato del central por seis temporadas –acababa en 2026– y lo blindó así justo antes de la Eurocopa, competición en la que participará tras entrar en la convocatoria final del seleccionador Luis de la Fuente. Rafa Alkorta, exfutbolista rojiblanco y exdirector deportivo del Athletic, valoró la operación en el canal de Twitch 'El fútbol NO es así' y afirmó en este contexto que no le agradan vinculaciones tan extendidas en el tiempo. «A mí, los contratos largos, yo como futbolista... no», dijo el hombre que defendió los escudos del propio Athletic y del Real Madrid.

Alkorta manifestó que Vivian puede llegar a ser un «jugador histórico. Creo que lo va a conseguir porque es muy difícil que deje de jugar». Y es en este momento en el que expresó su desacuerdo con la rúbrica de contratos largos. «Tienes que tener algo en la cabeza que te vaya... Cada año te tienes que renovar en algo. Igual llega un día y dices: 'Oye, ya he hecho cuatro temporadas buenas en el Athletic, he ganado una Copa, o dos, o las cuatro'. Imagínate –prosigue– que mañana viene un equipo grande, de otra Liga, que pretende tus servicios y tú igual te lo tienes que pensar. O no. Nunca sabes».

Alkorta, quien ejerció como director deportivo de Aitor Elizegi –en 2019 se amplió el contrato de Iñaki Williams por tres temporadas, hasta 2028, y en 2022 de Unai Vencedor por dos hasta 2027–, afirmó no obstante que los acuerdos largos son algo «fenomenal» para el club.