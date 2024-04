Raúl García anuncia su retirada cuando acabe la temporada: «Todo tiene un final»

Raúl García colgará las botas el fin de semana del 25-26 de mayo, cuando se dispute la última jornada de la iga. Así lo ha anunciado el jugador con un emotivo vídeo en el que anuncia su decisión: «Todo tiene un final». En este documento se puede ver al futbolista navarro guardando las camisetas de Osasuna, Atlético de Madrid y Athletic, los clubes en los que ha militado a lo largo de su carrera deportiva. El histórico delantero navarro se retira con ocho títulos, dos de ellos logrados con el club de Ibaigane. A la Supercopa obtenida en 2021 se suma la Copa ganada hace diez días en La Cartuja.

El navarro ha vestido la camiseta del Athletic en las últimas nueve temporadas. Deja números espectaculares: 83 goles y 40 asistencias en 356 partidos disputados. Aunque para entender la figura de Raúl García hay que mirar más allá de su trayectoria en Bilbao, desde que debutó en Primera con la elástica del Osasuna.

El navarro acumula unos números increíbles en el fútbol español, en el que es el tercero del ránking en partidos ligueros con 602 encuentros (190 goles), sólo por detrás de Andoni Zubizarreta y Joaquín (622). Raúl García, un ejemplo de profesionalidad y esfuerzo, ha sumado 356 partidos en nueve temporadas en el Athletic, a los que hay que unir los 329 del Atlético de Madrid y los 126 de Osasuna, club en el que se formó.

Con nada menos que 20 temporadas como profesional en la máxima categoría, el futbolista de Zizur ha disputado hasta la fecha 811 encuentros, anotando 148 goles. Además, ha sabido adaptarse a la perfección a las diferentes posiciones que le ha requerido el fútbol. Raúl García comenzó en el centro del campo, fue avanzando hacia la mediapunta y acabó en el Athletic como delantero ante la necesidad de un sustituto de Aritz Aduriz.

El club rojiblanco lo define como «un león inolvidable» y «una auténtica leyenda» que ha decidido dejar el fútbol a los 37 años, una semana después de su mayor logro en el Athletic Club, la Copa, en la que hizo su último gran servicio al equipo hasta la fecha anotando con gran decisión el primer penalti de la tanda. Raúl comunicó su decisión a sus compañeros esta mañana en el gimnasio de Lezama, según informó el Athletic.

«Para el Athletic Club es un auténtico honor que un futbolista de su enorme categoría haya cumplido casi una década con nuestros colores. Hablamos de un jugador que se marcha con un enorme reconocimiento profesional y futbolístico, y con la vitrina de trofeos a rebosar», finaliza el comunicado.

El navarro se despide del fútbol con una Liga, dos Copas, dos Supercopas, dos Europa League y dos Supercopas de Europa.

Una última renovación sobre la bocina

Que Raúl García haya disfrutado de un último año como rojiblanco se puede considerar un regalo, porque el año pasado a estas alturas todo estaba al borde del precipicio. Lo reconoció el propio futbolista en rueda de prensa tras firmar su último contrato con el Athletic: «Estaba más cerca de dejarlo que de irme a otro equipo».

Al navarro no le gustó como Ibaigane afrontó la negociación: «Conmigo se puede hablar. Entiendo los momentos del fútbol y de la vida en cada situación. Es verdad que me hubiese gustado que hubiera habido más conversaciones continuas. Lo he trasladado al club. Es una cosa que no tengo que esconder».

Todo cristalizó en un acuerdo y el propio jugador reconoció que las dos partes podían haber hecho «mejor las cosas». Un año después, Raúl García se despide con un emotivo vídeo y con un bonito mensaje de agradecimiento del club.