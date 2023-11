Raúl García, uno más en la Herri Krosa

Raúl García ha sido una más de los 10.000 deportistas que esta soleada mañana de domingo ha corrido la Herri Krosa de Bilbao. El futbolista del Athletic no se ha querido perder la oportunidad de echar una carrera por el interior de San Mamés, el estadio en el que tantos momentos de gloria ha vivido desde su fichaje en el verano de 2015. Tanto él como el club rojiblanco han compartido en las redes sociales fotografías y vídeos en los que se ve al atacante navarro en plena acción.

A Raúl, deportista de élite, que cuida cada detalle al máximo, no le ha tenido que costar en exceso terminar los 10 kilómetros de recorrido por la capital vizcaína, con inicio y final en la Gran Vía. Porque además de entrenar cada día a las órdenes de Ernesto Valverde -este fin de semana tenían libre y hasta las cinco de la tarde de este lunes no están citados en Lezama-, suele aprovechar momentos de asueto para lanzarse al asfalto y realizar carrera continua con distancias de alrededor de diez kilómetros.

😍 ¡Ha sido genial!



Ambiente increíble, la carrera más popular de Bilbao por dentro de San Mamés, celebración de nuestro 125 aniversario... ¡Espectacular!



💭 Recordaremos este día para siempre. #Athletic125 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/otonVz4ePD — Athletic Club (@AthleticClub) November 19, 2023

Le encanta correr. Y también otras disciplinas, como el ciclismo. Es un apasionado Raúl García del deporte en general. De mantenerse en forma. Y, por eso, no ha dudado en colocarse sus zapatillas de una conocida marca y echarse a las calles de Bilbao en esta cita que carece de carácter competitivo. Vamos, que no hay clasificación. Eso sí, el futbolista navarro ha sido uno de los que más rápido ha podido completar los 10.000 metros, porque preparación no le falta.