Raúl García será homenajeado este sábado en San Mamés

El Athletic homenajeará el sábado a Raúl García en los prolegómenos del partido de Liga (21 horas) que le enfrentará en San Mamés a Osasuna, el club en el que se formó como futbolista. El partido cobra un gran valor simbólico al tratarse del duelo entre dos entidades que han dejado huella en su espectacular trayectoria deportiva, pues acumula 482 encuentros entre el conjunto zurigorri (356) y el rojillo (126). Además, el navarro suma otros 329 encuentros con el Atlético de Madrid.

La Catedral despedirá así por todo lo alto a un león que ha defendido con pundonor la camiseta del Athletic durante casi una década, con la que ha marcado 83 goles. A los títulos acumulados con el Atlético (dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de España) suma una Copa y una Supercopa de España con el Athletic.

Previamente, este jueves, Raúl García comparecerá ante los medios de comunicación en la sala de prensa de San Mamés, en un acto que servirá de punto de partida para el homenaje del sábado tras el reciente anuncio de su retirada. El horario dependerá de la finalización del entrenamiento en Lezama, aunque está estimado a partir de las 13.30 horas.

Raúl García siempre ha llevado mal la suplencia, y en las dos últimas campañas ha perdido protagonismo. Competidor nato, condición que conserva a sus 37 años, quería ayudar en el 'verde'. Y lo ha hecho, como en la final de La Cartuja, donde junto a Muniain se implicó a fondo. Jugar la última media hora de la final y encima marcar el penalti ha contribuido que su paz sea total. «El equipo ha estado bien en mi último año. Me retiro con la conciencia tranquila», dijo en su discurso de despedida. «Me he dejado todo lo que he tenido. Siempre he intentado pensar en mis compañeros y en el club». Una afirmación del todo cierta si se la relaciona tanto con sus prestaciones en el terreno de juego como en el vestuario. «Un referente», coinciden en la caseta, donde el navarro es un ejemplo.

Elogios de todos los estamentos

Desde que anunció su retirada, ha recibido elogios de sus compañeros, de los clubes en lo que ha jugado, de la afición y hasta de los árbitros. «Es difícil no asombrarse con sus números. En los tres equipos que ha jugado ha sido fundamental. Es uno de los referentes claros de la plantilla, por su forma de hacer las cosas, profesionalidad, empuje, por no rendirse, por su pelea y ser un dolor de cabeza para el rival. Ha sido un privilegio poder contar con él», ha elogiado Ernesto Valverde a su pupilo.

«Era un pesado, te comía la oreja… pero era un tío legal»; «Me pidió perdón por haberme dado tanto la brasa y nos emocionamos». Son algunos de los testimonios de exárbitros de Primera División que compartieron terreno de juego con Raúl García. Iturralde González, Alfonso Pérez Burrull, Rafa Guerrero y David Fernández Borbalán tampoco han escatimado elogios hacia la figura del delantero del Athletic. Todos coinciden que se retira una leyenda del fútbol español.

El colegiado más contundente a la hora de describir al Raúl García futbolista es, sin duda, Rafa Guerrero. El juez de línea, que se hizo famoso por el 'Rafa, no me jodas' al señalar un inexistente penalti al zaragocista Aguado, habla maravillas de Raúl, aunque le deja algún que otro 'recado': «Era pesado, ¿vale? Que si me han dado, que si esto, que si lo otro, así todo el partido, pero te voy a decir una cosa: legal como he visto a pocos. Dámelo para mi equipo siempre. Era un jugador caliente de campo, pero iba de cara y no me la hacía por detrás y yo eso se lo agradezco personalmente». Guerrero dice que no habla de boquilla: «A mí me da igual que se haya retirado, eh, no voy a hablar bien de él por eso, sino porque lo pienso».