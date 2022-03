Razones para el optimismo en la dura lucha hacia Europa

Antes de cualquier gran expedición, es obligado hacer un buen cálculo de las provisiones necesarias para la ruta. Y si hay una que no puede faltar en la mochila es el optimismo. Pero no el optimismo vacío y absurdo del temerario sino el que surge de una convicción profunda y racional. El Athletic tiene razones para ser optimista. También las tiene para lo contrario, es cierto, pero pudiendo elegir no tiene sentido quedarse con la opción más amarga. Al fin y al cabo, estamos hablando de fútbol, un invento, no lo olvidemos, creado para la diversión, no para el sufrimiento. Así las cosas, y antes de que nos caiga encima la ventisca electoral, creo que resulta oportuna una recapitulación de argumentos que levanten el ánimo de cara a la lucha por Europa.

El primer argumento, por supuesto, es la victoria del lunes ante el Levante, sin la cual a estas horas, seamos sinceros, no estaríamos ofreciendo este discurso optimista sino rasgándonos las vestiduras, mesándonos y preguntándonos si este equipo tiene remedio o está condenado a una existencia triste y abúlica. Es cierto que el Athletic se encontraría en la misma posición en la tabla -octavo-, pero en una situación muy diferente, casi inversa. Ahora está enganchado a la pelea por la Europa League, una pugna que tiene toda la apariencia de acabar siendo un duelo a cuatro entre Betis, Real, Villarreal y Athletic. Y de haber perdido se encontraría peleando con Valencia, Celta y Osasuna, el núcleo duro de la mitad de la tabla. Una pequeña diferencia, vaya.

Más allá del enorme valor de estos tres últimos puntos, hay que ir a las sensaciones que transmitió el equipo en un momento complicado. El Athletic salió de Mestalla como uno de esos vaqueros que se quedan enganchados al estribo y el caballo les arrastra por el polvo. Nunca es fácil recuperarse de ese accidente. Basta con recordar que en las doce últimas temporadas el Athletic sólo había ganado una vez en el partido posterior a su eliminación de la Copa, en la campaña 2015-16, un 0-1 en Getafe. Y el equipo de Marcelino, es verdad que ante un rival penoso, dio una buena imagen, ganó con comodidad y hasta pareció pasárselo bien en el campo.

Las cifras

3 derrotas seguidas lleva el cuadro bilbaíno fuera.

6 partidos en casa le quedan al Athletic, cinco fuera.

Dos pájaros de un tiro

Que los rojiblancos sumaran el lunes su tercera victoria consecutiva en Liga en San Mamés, algo que no habían conseguido todavía con Marcelino, fue otra buena noticia añadida. Sobre todo pensando que la solidez como local va a ser fundamental en la pugna europea y que el calendario del Athletic en San Mamés tampoco parece el Alpe D'Huez: Getafe, Elche, Celta, Atlético, Valencia y Osasuna. Jugando de nuevo un solo partido por semana y sin una final de Copa en ciernes, como poderoso elemento de distracción, los rojiblancos están capacitados para hacer un gran acopio de puntos en esta recta final. Y no sólo en San Mamés sino también a domicilio, donde deben terminar cuanto antes con esta mala racha de tres derrotas consecutivas (Mallorca, Barcelona y Valencia).

Hacerlo el domingo en el Villamarín sería fantástico. Superada la piedra de toque del Levante, al equipo de Marcelino se le presenta ahora una oportunidad magnífica. Podría matar dos pájaros de un tiro: elevar al máximo su moral con un triunfo de prestigio y situarse a sólo tres puntos -y con el 'gol average' a favor- de un rival que hace bien poco parecía inalcanzable, como si jugara en otra Liga. Al Betis, sin embargo, se le está acumulando el trabajo. Tiene demasiados frentes abiertos. Finalista ya de la Copa, mañana juega en la Europa League contra el Eintracht de Frankfurt. Es un gran equipo, sin duda, pero el domingo no va a estar en las mismas condiciones que un Athletic animoso, fresco, más descansado y sólo con la Liga entre ceja y ceja.

Teniendo en cuenta el tipo de fútbol del Athletic, su necesidad imperiosa de apretar las tuercas al rival, evidente que su respuesta física va a ser fundamental. El equipo de Marcelino tiene que marcar ahí la diferencia frente a rivales que le superan en calidad. En este sentido, hay que desear lo mejor a todos los equipos españoles en Europa, sobre al Betis y al Villarreal. La pena fue que a la Real le machacara el Leipzig. Que la semana que viene, por ejemplo, el equipo de Emery diera la campanada y eliminase a la Juventus en la Champions sería magnífico. Con independencia de ello, hagan lo que hagan sus rivales, hay razones para confiar en que en esta cuenta atrás de la Liga el Athletic rompa por fin la inercia negativa de las últimas temporadas.