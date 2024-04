La reacción del entrenador de la Real sobre la celebración de la gabarra: «Siento envidia»

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha reaccionado este viernes a la multitudinaria celebración de la Copa del Rey protagonizada por el Athletic, su plantilla y la afición este jueves. El preparador guipuzcoano confesó que siente «envidia» de lo visto con la gabarra. «Eso es lo que quería, celebrarlo así con nuestra afición», indicó el técnico de Orio, ganador de la Copa de 2020 a la formación bilbaína en época de restricciones por la pandemia de coronavirus.

En la comparecencia previa al encuentro frente al Almería, al técnico de los txuriurdines le preguntaron si sentía «envidia sana» por todo lo que ha visto estos días, tanto en La Cartuja como en Bilbao. Ha sonreído, quizá con un punto de resignación, y ha contestado: «Peleamos por haber estado allí. Al final no pudimos, y ya sabéis cómo fue. Y ya está. Antes que nosotros se fueron otros muchos, eso no quita para que fuera doloroso porque lo que queríamos era estar allí. Felicitar al Athletic y que lo disfruten. Y nosotros intentar el año que viene esta final que tan cerca la hemos tenido este año«.

A continuación se le cuestionó por el hecho de que su triunfo en la Copa se produjo en un partido sin público y sin posteriores celebraciones. Le preguntaron sobre cómo siguió la gabarra. «Sí, bueno, la vi. No mucho, pero la he visto. Y bueno, antes de nada, felicitarles al club y a todos los seguidores del Athletic y bueno, a decir verdad, sentí envidia. Eso queríamos. Celebrarlo así con nuestra afición. No fue posible«, aceptó.