Athletic-Rayo, mañana 14.00h Reaccionar para que haya un objetivo hasta el final Muniain lanza a puerta en el último encuentro del Athletic en San Mamés contra el Rayo. / Luis Ángel Gómez El Athletic recibe este domingo al mediodía a un Rayo en ascenso con la única consigna de ganar y mantenerse en el grupo de candidatos a entrar en Europa JUANMA MALLO Sábado, 13 abril 2019, 13:47

El Athletic corre el peligro de quedarse en tierra de nadie si este domingo al mediodía (14 horas) no supera a un Rayo en ascenso que, con el regreso de Paco Jémez y el triunfo del pasado fin de semana frente al Valencia, vuelve a creer en la salvación. Una derrota de la escuadra de Gaizka Garitano podría suponer que los próximos seis encuentros deriven en una latosa recta final de una campaña que amenazaba con el abismo. Es cierto que, pase lo que pase de aquí a que el ejercicio eche el telón, lo conseguido por el técnico de Derio y la plantilla rojiblanca posee un enorme mérito, esa reacción que alejó casi de inmediato el fantasma de descenso, pero ahora que la dulce posibilidad de entrar en Europa se ha convertido en una magnífica opción, ¡qué menos que tratar de luchar por ella hasta el final! De ahí que no queda otra a la escuadra de San Mamés que reaccionar este domingo al amparo de su gente, olvidar la caída en Getafe y mantenerse en el grupo de candidatos por acceder a un billete para surcar el Viejo Continente la próxima campaña.

Ibai, Capa y San José, ko

Garitano cuenta con tres bajas para el encuentro contra el cuadro madrileño. Dos, Ibai y Capa, afectan a una banda derecha que deberá recomponer. Las opciones son varias. Todo apunta a que De Marcos, apercibido de sanción y que este sábado ha entrenado como uno más después de que el viernes no se ejercitase, continuará en el lateral derecho y por delante se situará Susaeta, a pesar del mal partido que realizó en el Alfonso Pérez el domingo, sustituto del futbolista de Santutxu. También dispone de la opción de colocar a Williams pegado a la banda, y que Aduriz ejerza de 'nueve'. Y otra posibilidad, quizá la más remota, es la dupla Lekue-De Marcos, con independencia de la posición de cada uno de ellos. Mientras tanto, en el centro del campo, será Beñat Etxebarria el que coja el puesto de Mikel San José, sancionado. Por detrás, Dani García.

La última derrota, contra Jémez

San Mamés no es un estadio que se le dé especialmente bien al Rayo Vallecano. O al revés, el Athletic suele someter al cuadro madrileño cuando ejerce de anfritión. Los bilbaínos solo han perdido en dos de las 17 visitas ligueras de la escuadra de Vallecas: la última en el ejercicio 2012-13, con Paco Jémez en el banquillo visitante y Marcelo Bielsa en el local. Marcaron Piti y Lass, y San José. De aquel 'once' continúan seis futbolistas: el autor del gol, que este domingo no estará, Susaeta, Muniain, el lesionado Ibai, Aduriz y De Marcos. En el lado positivo, doce victorias y tres empates. Los tres últimos triunfos han sido consecutivos (2013, 2015 y 2016).

Después de nueve partidos sin superar a su adversario (un punto de 27 posibles), el Rayo logró el pasado fin de semana la primera victoria desde el 28 de enero. Y no lo consiguió frente a un oponente cualquiera, sino que fue contra un Valencia que llevaba –y lleva– un 2019 de ensueño: tres derrotas en 23 partidos, finalista de la Copa, en cuartos de la Europa League... Pues bien, el cuadro franjirrojo se impuso a los de Marcelino y ha vuelto a soñar con la salvación: ahora se encuentra a tres puntos del Valladolid, el último grupo que se salva de la quema. Su supervivencia, está claro, pasa por ganar en La Catedral. No tendrá al sancionado Gálvez. Es una ausencia de relevancia para los madrileños, y Amat o Velázquez serán los encargados de suplir al granadino.