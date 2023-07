«Te dan ganas de dejarlo todo, el término justicia no sé cuál es»

Horas antes incluso de que el Comité de Apelación de la UEFA tomara este martes la decisión de apartar a Osasuna de la próxima Conference League, el director deportivo rojillo parecía que había perdido la fe. «Te dan ganas de dejarlo todo, el fútbol, directamente. Me entran dudas de todo. Al final somos un ejemplo para todos», dijo esta mañana Braulio Vázquez durante la presentación del nuevo refuerzo del conjunto navarro, Jose Arnaiz.

Sus palabras cobrarían más fuerza a las 18 horas, momento en el que el organismo europeo confirmó que no ha tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la entidad navarra el pasado viernes y la dejó fuera de Europa, decisión que el club recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). En un escueto comunicado, Osasuna «lamenta el mensaje erróneo que UEFA envía al mundo del fútbol castigando a quien denuncia la corrupción y la persigue judicialmente» y ha valorado el fallo como un «grave atropello a sus derechos».

A nadie se le escapa que los de Pamplona se han ganado en el campo competir en la tercera competición del continente, pero «el término justicia aquí no se cuál es», clamó Vázquez. El dirigente rojillo, artífice de los éxitos deportivos de una entidad que estuvo cerca de desaparecer tras el episodio de amaño de partidos a varios exdirectivos de la entidad hace nueve años, condenado por el Tribunal Supremo. «El daño a nivel de imagen es incalculable. La credibilidad se tarda mucho tiempo en tenerla, se pierde fácil. No están haciendo muchísimo daño, pero mucho», resumió Vázquez.

«Pensaba que era una broma»

«Aquí hay gente que apostó su patrimonio para que este club sobreviviera. Te autodenuncias ante la policía y al final te castiga a ti, es un doble castigo, un poco surrealista. Pensaba que era una broma, una noticia falsa. Nos lo hemos ganado en el campo, no creo que haya ningún tipo de dudas. Somos un ejemplo de gestión y no sé ni lo que va a pasar, pero estoy totalmente desapegado de cualquier decisión», añadió.

La agónica espera está en manos del TAS, pero mientras tanto Osasuna no afronta el mercado de fichajes con ninguna certeza. «Es cierto que había que sembrar y algún futbolista que teníamos bastante sembrado, ante la imposibilidad de jugar Europa y otros equipos poder dárselo, pues se aleja más esa posibilidad. Igual tenemos que vender, no lo sé, pero a día de hoy no tenemos ninguna oferta para podérnoslo plantear», sentenció.

A través de las redes sociales la franquicia de El Sadar ha publicado una foto de un joven aficionado sonriente con la camiseta rojilla... y el parche de la Champions, competición que pisó en 2006. Junto a ella, dos corazones rojo y azul, los colores del equipo. Un claro mensaje de que el fútbol cada vez se aleja más del hincha ante las decisiones de unos estamentos más que discutidos.