El Real Madrid, el precio de la irregularidad

Las temporadas del Madrid pueden medirse en función de sus actuaciones en la Liga. Los jugadores blancos siempre encuentran la motivación en el glamour de los partidos de Liga de Campeones, pero les resulta más complicado realizar los esfuerzos regulares que implican competir por una liga de 38 jornadas. No es casualidad que desde los cursos 06-07 y 07-08 el cuadro merengue nunca haya logrado dos títulos consecutivos. Mourinho, Zidane y Ancelotti consiguieron motivar lo suficiente a sus jugadores para que compitieran al máximo durante una temporada completa, pero las campañas posteriores siempre resultaron decepcionantes.

Fiar todo a la Champions es una apuesta arriesgada y aunque, en ocasiones, la jugada le haya salido bien al equipo, como en la 17-18 a las órdenes del francés, en otras temporadas ha resultado una decepción. El título de Copa del Rey, otra competición para la que los blancos no han logrado encontrar la motivación en años recientes, supone un cierto consuelo para los de Ancelotti, pero no esconde los defectos de los que los suyos han hecho gala esta campaña. Los títulos de la pasada campaña se cimentaron en torno a una defensa fuerte, mientras se encomendaban a Vinicius y a Benzema en ataque. El francés ha tenido un claro bajón en su rendimiento este curso, pero más decisiva ha sido la pérdida de solidez defensiva, en el que las recurrentes lesiones de Ferland Mendy y sobretodo, la marcha de Casemiro han jugado un papel destacado. Así las cosas, el Madrid ha afrontado las últimas cuatro jornadas ligueras sin nada en juego salvo el orgullo de evitar que su rival ciudadano, le quite el segundo puesto.

Sistema y Modelo de juego:

Ancelotti ha mostrado en sus dos etapas en el Real Madrid que es mucho más que un simple gestor. Las dificultades que implica el banquillo blanco son evidentes: un vestuario repleto de estrellas, con jugadores de gran jerarquía y poco acostumbrados a la rigidez táctica que la élite exige. De ahí que encontrar el término medio, que permita al futbolista expresarse con libertad y al mismo tiempo adaptarse a los requerimientos colectivos que cualquier equipo debe manejar, sea un reto de altura. Aunque la intensidad no haya sido la adecuada en muchos encuentros esta campaña, podemos decir que Ancelotti ha triunfado en este sentido; el vestuario está unido y el equipo demuestra manejar diferentes registros en función de lo que demande el partido.

Aunque en el partido de vuelta se vieron totalmente superados por el City, el Madrid demostró en la ida tener recursos tácticos para cambiar el devenir de los encuentros. La presencia de Modric como falso central en salida, con Kroos acostado en una banda y el centro del campo despoblado, es una herramienta que los blancos han utilizado con frecuencia esta campaña, una forma de buscar una salida más limpia al lograr que su pareja de centrocampistas reciban con más tiempo para pensar. Es en ataque donde los de Carletto adolecen de mayor trabajo táctico, de tener combinaciones preestablecidas que les permitan crear situaciones de gol con frecuencia sin depender exclusivamente de la inspiración de Vinicius o la precisión y el oportunismo de Rodrygo.

Defensa:

El rendimiento de Courtuois (1) se ha mantenido impecable esta campaña, y ha sostenido una defensa que ha hecho aguas con excesiva asiduidad. Carvajal (2) ha seguido siendo un fijo en la derecha, con Lucas (17) como alternativa, pero el rendimiento del español ha sido irregular. Alaba (4) se ha perdido muchos partidos por lesión y a Rüdiger (22) se le ha notado que todavía necesita un periodo de adaptación tanto al club como a los requerimientos de la línea de cuatro. Militao (3), es sin duda uno de los mejores centrales del mundo pero su rendimiento ha caído en picado en los últimos meses, presa de esa relajación habitual cuando uno sobreestima sus capacidades. En la izquierda Mendy (23) ha jugado muy poco y en lugar de Alaba Ancelotti ha colocado en esa posición a Camavinga (12). El francés ha rendido bien pero no ha podido ocultar ciertos errores lógicos para un futbolista acostumbrado a jugar en el centro del campo.

Medio campo:

Kroos (8) y Modric (10) han echado de menos esta campaña a su fiel escudero Casemiro. Tchouaméni (18) comenzó jugando pero ha perdido protagonismo a medida que la campaña ha avanzado y hemos visto a Kroos actuar como pivote con Modric y Valverde (15) por delante. El uruguayo también ha terminado la temporada en peor estado de lo que la empezó. Ceballos (19) ha tenido cierto protagonismo y siempre que ha actuado el sevillano ha sido un soplo de aire fresco para el centro del campo blanco.

Delantera:

Tras ganar el balón de oro Benzema (9) ha dado un claro bajón a su rendimiento, especialmente tras el Mundial. Sus dos acompañantes brasileños han respondido al desafío dando un paso adelante. Las cifras de Vinicius (20) y Rodrygo (21) son las mejores desde que llegaron al Madrid y ellos, con sus diferentes cualidades, han sostenido el ataque de su equipo. Asensio (11) ha sido el sustituto habitual, y el balear ha firmado una notable temporada en la que ha sido la última que jugará con el club blanco. Hazard (7) y Mariano (24) han tenido una presencia absolutamente testimonial; apenas dos titularidades para el belga y una para el español en toda la liga.