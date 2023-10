«Los de la Real me pedían que saltara en sus goles, pero no podía fallar a mi equipo»

El único del Athletic que salió bien parado en el derbi del pasado sábado en Anoeta es Jon Azanza (Deusto, 26 años). Este joven ha vivido el momento más intenso de su vida. Su gesto, con una sonrisa franca y con los brazos cruzados y luego en jarra rodeado de hinchas realistas que celebraban enfervorecicdos el tercer gol, se ha covertido en la imagen del partido de Anoeta. Además, es el símbolo de lo que el derbi vasco traslada al mundo, la confraternización entre los hinchas.

Azanza, estudiante de un master de Ingeniería de automoción en la Universidad de Deusto, acabó en el epicentro de la zona de animación de la Real. Un compañero de la facultad le cedió el carnet y allí se presentó con una amiga de la Real. «Ella me dijo vamos a ponernos aquí para disfrutar del ambiente» y se colocaron en la cuarta fila, «en el mismo meollo».

Llegó el tercer gol de la Real, el que ha dado fama a Azanza. «Empezaron a saltar y vitorear y hacer su famosa celebración de ponerse de espaldas. Algunos de la Real me animaron a dar la vuelta y saltar, pero dije que no, que tampoco es cuestión de pasarse al otro bando. En los tres goles me pedían que saltara, pero estaba animando a mi equipo y no podía fallarle», resume.

Los hinchas realistas celebraban a gritos el tanto de Oyarzabal y Azanza era el único que se mantenía impasible, firme el ademán con su mirada en el campo. De repente pasa por delante de él un cámara de televisión. «Le miré, sonreí, él hizo lo mismo y se quedó un rato quieto. Me imaginé que saldría en algún sitio, pero no esta repercusión».

Cuando te vas de fiesta con tus colegas y llevas tú el coche. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/H2xJZnQdk4 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 30, 2023

Al abandonar el campo su teléfono «estaba calentito». Azanza entró a Anoeta como un hincha anónimo y salió como el personaje del derbi. «Soy un joven normal del barrio de Deusto que de la noche a la mañana me he viralizado».

Para Azanza el derbi no ha acabado. «Emocionalmente, y a nivel de relaciones con la gente, ha sido muy gratificante lo que estoy recibiendo. Me he convertido en un meme para mucha gente. No sé qué pueden sacar de ahí. Igual ponen mi imagen para hacerse abonado del Athletic para el año que viene», ironiza.

Azanza se hará socio del Athletic cuando «alcance estabilidad económica». Mientras tanto, comparte su pasión rojiblanca con la música. Hace unos meses se incorporó a tocar la trikitixa a la electrotxaranga Sakata en la que está Villalibre. El delantero aplaudió en el grupo su imagen en Anoeta. El Athletic también le elogió en X, la antigua Twitter, pero por el momento el club no le ha contactado. Hay quien pide que sea el próximo embajador del 125 aniversario del club.

Azanza es la imagen del hincha sensato. «Tienes que meter la foto de Anoeta en tu currículo», le recomiendan sus amigos. «El fútbol es un espectáculo más, pero no para enfadarse con la gente. Hay que ir a disfrutar. No externalices tus decepciones enojándote con nadie».