«Ser rebelde me dejó sin jugar dos Mundiales» Pintinho evoca su carrera en el Sevilla, cerrada en 1985 después de una discusión con su entrenador tras encajar un 5-0 en San Mamés

Carlos Alberto Pintinho (Río de Janeiro, 68 años) es un jugador como los que ya no hay. «Ser rebelde me dejó sin dos Mundiales», evoca al recordar cómo quedó fuera de Argentina'78 y de España'82. Pero está tranquilo en la céntrica Plaza de la Alfalfa. «Son cosas del fútbol. Estoy contento de mi etapa futbolística. La gente me quiere mu