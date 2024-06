El rechazo de Álvaro Odriozola al Athletic: «No podría jugar allí»

Iñaki Juez Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 3 de junio 2024, 12:52 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

«Desde todo el respeto, no podría jugar allí». Así de contundente se mostró Álvaro Odriozola al explicar los motivos por los que rechazó jugar en el Athletic. El lateral de la Real Sociedad, lastrado por las lesiones en su primera temporada tras su regreso después de cinco años de ausencia, hace un repaso de su trayectoria profesional en una entrevista en el que desvela los intentos del equipo rojiblanco por hacerse con sus servicios.

Odriozola, de 28 años y nacido en San Sebastián, ve de lo más normal que el Athletic tratara de ficharlo. «Como es obvio, su nicho de mercado es reducido y sí, han tocado la puerta. Como muchos otros clubes. Pero ellos supieron en todo momento que yo quería venir aquí», asegura el jugador, con contrato en vigor con el equipo donostiarra hasta 2029, en la entrevista publicada en 'Noticias de Gipuzkoa'.

¿El motivo de Álvaro Odriozola para dar calabazas al Athletic? Su amor incondicional por la Real Sociedad, un sentimiento inculcado por su familia desde que era pequeño. Eso sí, el txuri urdin elude criticar a los futbolistas que han militado en ambos clubes vascos. «Yo respeto totalmente a todo el que haya jugado en la Real Sociedad y el Athletic porque con el fútbol visto desde dentro lo entiendo perfectamente».

Eso sí, el lateral insiste en que «en mi caso, yo no podría jugar en el Athletic». «Y te aseguro que les tengo un respeto brutal, cuentan con una idiosincrasia muy bonita, han hecho una temporada increíble con el título de Copa del Rey, chapeau, pero yo no podría por respeto a lo que me han enseñado mis aitonas», explica. «No puedo ser más donostiarra, más guipuzcoano y desde todo el respeto que le tengo al Athletic, yo no podría jugar allí», añade el jugador convencido de sus principios deportivos.