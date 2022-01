«Tuve que recoger fruta en el campo y aquello me cambió»

Isaac Palazón Camacho, Isi, es una de las grandes sorpresas de la Liga. En su primer año en la élite, categoría en la que debutó con casi 27 años, se ha convertido en uno de los estandartes del Rayo de Andoni Iraola, que recibe esta tarde al Athletic. El camino vital del extremo murciano merece ser novelado, una historia de superación con final feliz. De recoger melocotones en Cieza para ganarse la vida a brillar bajo los focos de Primera. «Trabajar en el campo cambió mi personalidad y mentalidad». Escucharle es una lección de vida.

- ¿A qué le sabe la Primera?

- Es lo que me preguntan mis amigos. Hace nada estaba en Segunda B, pero todos tenemos sueños por cumplir. Era un objetivo a largo plazo y lo he hecho en cinco años. Una vez conseguido, sigo en una nube. Estoy deseando que llegue el fin de semana porque es una fiesta. Vaya al campo al que vaya, gane, pierda o empate, para mí es una diversión constante. Estar en Primera es una alegría inmensa. Antes perdía y juraba en arameo. Me dolía. Ahora me siento afortunado por estar donde estoy.

- Debutó en la élite con casi 27 años. ¿Pensaba que nunca llegaría el momento?

- Tenía ese sueño. Al menos quería intentarlo. Siempre he creído en mí mismo. Pero, claro, hay mucha gente que cree en sí misma y no consigue los objetivos. En los dos últimos años me veía con posibilidades, sobre todo a raíz de mi fichaje por el Rayo.

- Todo empezó en Cieza.

- Tenía la suerte de que mi padre era conserje en un colegio de Cieza. Es lo mejor que me ha pasado en la vida: tenía todas las pistas para mí. ¡Vivía allí! Llevaba a mis amigos y cogíamos a gente que salía de clase para jugar. Jugábamos al fútbol, al baloncesto, al bádminton, a cualquier deporte. El basket me gustaba más cuando era pequeño porque luego me quedé un poco corto de estatura (risas). He tenido una infancia muy bonita. Tenía la suerte de vivir en un colegio, estar allí las 24 horas.

- Con 13 años, le fichó el Madrid. ¿Cómo se lo tomaron en casa?

- Imagínese. Un chico de 13 años, de Cieza, que es muy futbolera. Saltó la noticia. Recuerdo que me desperté un día y mi padre me dijo: 'Haz las maletas, que te vas una semana a probar con el Madrid'. Me quedé en shock. Tenía muchas ganas. Recuerdo allí a mis compañeros Gonzalo Melero y Raúl de Tomás, que luego les veía por la tele.

«Fracasé en Madrid y Villarreal. Me lo replanteé todo: ¿Valgo para el fútbol? Tiré para adelante» época de dudas

- Coincidió con ellos.

- Claro. Me vi en Madrid entrenando con ellos, en el Real Madrid TV. Pero era muy joven, lo pasé mal. Los primeros meses eran fatídicos. Cada vez que venía mi familia o mis amigos a verme y se tenían que ir yo era un mar de lágrimas. Solo tenía 13 años. Pero aprendí, aprendí a ser fuerte, sobre todo mentalmente. Aprendí a recapacitar, a darme cuenta de que estaba en una situación en la que cualquier crío quería estar. Pero por dentro estaba el sentimiento de tristeza de dejar lejos a mi familia y amigos.

- Solo estuvo un año en el Madrid, luego le fichó el Villarreal y con 19 años tuvo que regresar al pueblo. ¿Sentía que el fútbol le estaba abandonando?

- Fue un varapalo volver de Madrid porque no contaban conmigo. Estuve un año en Cieza y después me marché al Villarreal, donde pasé tres años y medio. Fueron maravillosos, de los mejores de mi vida. Aprendí muchas situaciones, de táctica y técnica. Sabemos cómo es la delantera del Villarreal, su modelo de juego. Pero otra vez llegó el varapalo, y era consciente de lo que suponía.

- Tenía 19 años.

- Un adulto. Me daba cuenta de todo. Eran dos fracasos en dos canteras muy importantes en España. Te lo replanteas todo: ¿sirvo de verdad para esto? ¿Valgo para el fútbol? Tuve el apoyo de mi familia y amigos y tiré para adelante. Seguí en el equipo de mi pueblo y por suerte al año siguiente me llamó el Real Murcia Imperial. Di un poco el salto.

«Mi padre era conserje en un colegio. ¡Vivía allí! Tenía todas las pistas para mí» infancia

En la agricultura

- Antes de ello, se fue a trabajar al campo. Recogía fruta. ¿Cómo recuerda aquella época?

- Fueron días de enseñanza. La vida real. Volví del Villarreal y tenía que seguir ingresando. En Villarreal ganaba un sueldo que cualquiera de mis amigos desearía. De golpe y porrazo, te ves con una mano delante y otra detrás. Había un compañero que tenía tierras en Cieza, se dedicaba a la agricultura, al melocotón. Le pedí el favor de meterme para ganar algo de dinero. Por la mañana trabajaba y por la tarde entrenaba. Crecí mentalmente. Era la vida real porque en Villarreal estaba en una nube, en una burbuja.

- Volvió al mundo real.

- Exactamente. Te das cuenta de que la vida no era lo que parecía en aquella época. Tengo gente del campo con la que sigo manteniendo contacto. Cada vez que bajo a Cieza y me cruzo con ellos me dicen: '¿Te acuerdas cuando...?'. Claro que me acuerdo.

- Habla del aprendizaje vital. ¿Qué le ha enseñado el campo?

- Muchísimas cosas, sobre todo la humildad. Humildad de la gente que se ganaba el pan cada día para llegar a fin de mes. Cambió mi mentalidad. Me decía: 'Joder, Isi, hace tres días estabas jugando al fútbol en una de las mejores canteras de España y ahora estás aquí'. Lo digo sin desprestigiar el trabajo de la agricultura. Pero te abre los ojos. Quise intentarlo por una última vez (con el fútbol). Lo que no hacía antes... Si tenía que correr más de lo que corría antes, pues lo hacía.

- ¿Por eso disputa cada balón como si fuera el último?

- Sí. Mi personalidad y mi forma de jugar cambiaron. Con la llamada del Real Murcia Imperial se vio un Isi diferente. Me lo dijo mi familia. Gané mucho al nivel defensivo. Ser extremo no solo significa atacar y meter goles. El fútbol ha cambiado muchísimo. La gente de arriba debe defender cada vez más. Salvo que seas alguien prodigioso. Trabajar en el campo cambió mi personalidad.

- Tercera, Segunda B, Segunda y finalmente Primera. Viene de lo más abajo, del barro.

- Sí. Por suerte, este año en el Rayo tenemos a varios compañeros que también han pasado por otras categorías. Se saborea más (la élite). Se valora todo. Aún recuerdo momentos de Tercera, de Segunda B.

- No le echan de Primera ni con el agua hirviendo.

- El fútbol cambia de la noche a la mañana. A mí me cambió. No quiero salir de la rueda, no daré esa opción. Trabajaré día a día hasta que no pueda más, hasta que el físico me mande parar.

- ¿Cuánta hambre de fútbol tiene?

- Tengo muchísima hambre. Después de llegar donde estoy, no es el momento de relajarse ni de conformarse. Me ha costado llegar y no tiraré por la borda todo el trabajo, tanto tiempo lejos de mi familia. Quiero seguir soñando. No me pongo techo. Donde pueda llegar, llegaré.