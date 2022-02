Recuerdos de un encuentro inolvidable

En mayo de 1998, a los periodistas que cubríamos la información del Athletic se nos acumuló el trabajo como a Santa Claus en vísperas de la Navidad. El final de Liga fue trepidante y exitoso. El equipo de Luis Fernández acabó segundo y se clasificó para la Champions. Pero no acabaron ahí las emociones fuertes ni nuestra tarea. Quedaba la celebración del Centenario del club, que obligó a este periódico a abordar un suplemento a la altura de ese gran aniversario. Uno de los privilegios de aquel trabajo fue conocer y departir con algunas de las grandes leyendas rojiblancas. Entre ellas, Mauri y Maguregui, a quienes, por supuesto, era obligado entrevistar juntos, en pareja, que es lo que habían sido siempre. Y no sólo eso. Si uno no quería pasar por tacaño y maleducado, también era obligado invitarles a una «comidita», como si juntar a una pareja histórica no pudiera ser para el periodista una rutina más sino un acontecimiento que tuviera que celebrarse de algún modo.

Recuerdo que quedamos en San Mamés para la charla y las fotos, y en el antiguo 'Rogelio' de Basurto para la comida. El día antes de la cita, me encontré con Koldo Aguirre y le anuncié que iba a entrevistar a sus excompañeros. Sonrió, como si le hiciera gracia de antemano lo que ambos podrían decirme, y luego me hizo dos advertencias. La primera, que tuviese cuidado «con esos dos». Y la segunda, que tuviera claro que iban a ser tres porque Felipe, el hermano de Mauri, raramente fallaba a una cita que iba a prolongarse en torno a una buena mesa. Y no falló, efectivamente.

Mauri y Maguregui nunca dejaron de actuar como pareja, ni siquiera en las entrevistas

Lo primero que me llamó la atención de la entrevista con los dos mitos fue que, 37 años después de su ruptura oficial como pareja de baile en la medular del Athletic, que se produjo en 1961 cuando 'Magu' fichó por el Sevilla, ambos siguieran actuando coordinados, repartiéndose juego, matizándose a su debido tiempo, lanzándose puyas que ya no tenían punta a fuerza de repetirse, o recordando, entre carcajadas o gestos de asombro, el primer día que compartieron once titular en el Athletic. Fue en el famoso amistoso de 1953 ante el Independiente de Avellaneda. Ellos eran unos chavales de 19 años -ambos son del 34- y es natural que aquel partido se les quedara grabado para siempre ya que los argentinos estuvieron a punto de irse del campo y su capitán, el mítico Ernesto Grillo, agarró de la pechera al árbitro. La bronca fue monumental. Mauri contaba, todavía con el asombro intacto, que la polémica la solucionó el gobernador civil de entonces, Genaro Riestra, «más malo que el demonio», según él. Lo hizo sin mayores miramientos diplomáticos: sencillamente, amenazó a los argentinos con meterles a la cárcel a todos si no volvían al campo.

Suelen decir los actuales jugadores del Athletic, y lo emplean como un signo de distinción, que ellos son una cuadrilla de amigos. Puede ser cierto. De lo que no cabe ninguna duda es de que aquellos futbolistas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta sí que lo eran. Horas y horas de convivencia en entrenamientos y, sobre todo, en viajes eternos forjaron una hermandad indestructible. Escuchabas a Mauri y a Maguregui hablar de sus antiguos compañeros y era tan sincera su admiración y tan evidente su cariño que entendías perfectamente cómo aquel equipo de aldeanos fue capaz de ganar una Liga y tres Copas, la última aquella apoteósica de 1958 en Chamartín, coincidiendo con la explosión del Real Madrid más grande de la historia.

En aquella comida, que se fue extendiendo y cuya factura pudo costarme una condena a trabajos forzados en una cárcel de Misisipi de no haber sido porque mi director general era un rojiblanco cabal y entendió el deber del sacrificio, también me sirvió para deshacer un malentendido, producto de un viejo prejuicio equivocado. Siempre había pensado que Mauri y Maguregui fueron dos futbolistas antagónicos y precisamente por ello complementarios. En este caso, uno voraz y valiente, guerrero indomable, un sargento de trinchera simpático y charlatán (Mauri). Y otro fino y elegante, lleno de clase, un aristócrata irónico y calculador. (Maguregui). De ahí que me sorprendiera tanto cuando, tras enumerar las virtudes de su amigo, entre ellas su golpeo de balón y su magnífica llegada al área, el centrocampista de Miraballes bromeara sobre el principal defecto del gernikarra. Lo llamó «la avioneta». Entenderán mi gesto de sorpresa y que 'Magu' se sintiera obligado a explicarse. «Es que cuando este veía venir a un rival, volaba hacia otro lado», dijo entre risas, que Felipe acompañó. Mauri, por supuesto, saltó rápido al corte para matizar, no fuera el cronista a imaginar que él fue un jugador medroso. «Yo no chocaba porque era mucho más rápido que los demás», zanjó, riéndose y pasándome la mano por el hombro, un gesto de camarada que me hizo sentir feliz y orgulloso. Y que no pude evitar recordar ayer.