El reencuentro de Álex Padilla con su familia mexicana: «Cuando les vi me quedé en shock»

Que el Athletic haya cruzado el charco para disputar dos partidos en México no solo ha sido una enorme noticia para la gran masa social con la que cuenta el club en el país azteca, sino también para uno de sus jugadores. Álex Padilla, portero del filial que por segunda vez pasa el verano con los mayores, se reencontró con su familia nada más pisar Guadalajara hace unos días, seis años después de la última vez que compartió unos días con ellos.

😊 Historias que emocionan.



Alex Padilla y su familia, afincada en México, disfrutan con satisfacción de la presencia del guardameta en esta gira.



🇲🇽 Nuestro portero, que vive un sueño junto a los suyos, pasó sus primeros siete años en el país azteca. #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Ge10ruRzAf — Athletic Club (@AthleticClub) July 18, 2023

«Al principio no me lo creía. Cuando aterrizó el avión y pasamos la aduana me decía... ¿Estoy en México o no? Y cuando salimos y les vi al fondo... Son tantos sentimientos que te quedas en shock», cuenta emocionado el futbolista a los medios oficiales del Athletic, que han compartido un emotivo vídeo con los momentos que el jugador pasa con su familia.

Padilla, que el 1 de septiembre hará 20 años, nació en Zarautz, localidad donde residen sus padres (él de Bergara y ella de Camargo, municipio de Chihuahua). Allí se trasladó la familia a los tres meses de nacer Álex y residieron siete años, pasaron otros dos en Estados Unidosy volvieron a la localidad guipuzcoana, donde se enroló en el Zarautz KE antes de fichar por las categorías inferiores del Athletic.

«Para nosotros es un sueño»

Su familia no se cree que puedan haberse reunido en Guadalajara, a mil kilómetros de Camargo, para ver a su niño como jugador profesional. «Estamos muy orgullosos, para nosotros es un sueño», declaran. «Lo que está haciendo es muy grande, explotas de felicidad». El encuentro tiene lugar antes del partido contra las Chivas, en el que los rojiblancos cayeron en la tanda de penaltis tras el 2-0 inicial. El Trofero Árbol de Gernika se quedó en México.

Padilla tiene otra oportunidad ante 'su' público este jueves en el segundo y último amistoso rojiblanco en México, a partir de las cinco de la mañana hora peninsular ante el Necaxa, donde se estrenará la segunda equipación celeste. Seguro que muchos de los aficionados que se den cita sueñen con que el joven guardameta se decante por vestir la camiseta de la Tricolor y garantizar así el relevo del 'Memo' Ochoa en la selección absoluta. El rojiblanco ha disputado seis partidos con la sub'19 española, pero resulta evidente que la competencia en La Roja es mayor que en la 'Tri'.