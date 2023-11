La reflexión de Vivian sobre su éxito como futbolista profesional: «Hay muchos días que estás destrozado»

Llegar al primer equipo del Athletic y convertirse en futbolista de élite no siempre es fácil de sobrellevar. «Hay muchos días en los que estás destrozado», confiesa Dani Vivian. Con motivo del Día Mundial de la Infancia y Adolescencia, el central rojiblanco ofreció una charla en la que reflexionó sobre su éxito.

El defensa bilbaíno, uno de los habituales en la alineación de Ernesto Valverde, se mostró natural y cercano para contar que no todo es bonito. «Esto lo vemos de una perspectiva que estoy ahí, pero ha habido días muy duros. Lo que estoy hablando no es de un día, ni de una semana ni un mes. Es de muchas temporadas, pero una temporada es muy larga y en esa temporada tienes todas las sensaciones. Desde las mejores hasta las peores. Y sufres... y te enfadas«, confesó.

En esos días, toca tirar de cabeza fría y tratar de no venirse abajo. «Ese día que no quieres hacerlo porque no puedes más, lo haces. Y otro día que vuelves a estar en la misma situación, lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque estoy luchando por mi sueño y nadie puede frenarme».

Vivian, asimismo, desveló una experiencia que le ha servido para mantenerse fuerte en los momentos más delicados. «El año pasado, la Fundación Athletic me propone hacer un club de lectura. Tenía que leer 'La Metamorfosis' de Kafka y compartir mis impresiones con alumnos de primero de Bachiller. En este club conozco a Gaizka, un alumno de 16 años que estaba prácticamente viajando todos los días porque entrenaba en el Leioa Fútbol. Le pregunté por cómo le iba, a lo que él me responde: »Bien, pero se me está haciendo muy duro«. Y es que este chico está lidiando con Bachiller, entrenamientos y partidos, viajes... con el día a día en general».

