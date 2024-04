¿Y ahora, qué? Cuándo regresa el equipo, qué celebraciones hay estos días...

Robert Basic Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Domingo, 7 de abril 2024, 02:44 | Actualizado 03:18h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Los campeones de Copa llegarán esta tarde al aeropuerto de Loiu con un título bajo el brazo que volverá a las vitrinas de San Mamés después de 40 años de espera. Una vez terminada la final contra el Mallorca, que no pudo con las ganas ni el hambre del Athletic, el club hizo público un comunicado en el que aclaró que no habrá ningún tipo de festejos hasta el día de la gabarra. La mítica embarcación surcará la ría el jueves 11 de abril, con un plan y trayectoria ya trazados, y hasta entonces no habrá actos, ofrendas, reuniones ni celebraciones públicas promovidas por la entidad vizcaína. Todo se concentrará en una sola jornada festiva, que aglutinará el encuentro con la afición y las recepciones institucionales.

La expedición rojiblanca accederá por una vía privada al aeropuerto de Sevilla y ocurrirá lo mismo a su llegada a Loiu, donde la plantilla desembarcará por una ruta alternativa y no se dejará ver. Los jugadores se irán luego a sus casas y quedarán pendientes del plan de trabajo semanal que les facilitará Ernesto Valverde. Antes de que llegue el jueves, día en el que posiblemente se produzca la mayor concentración de gente por metro cuadrado en las últimas cuatro décadas y en el que campeones serán recibidos por el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Bizkaia, los rojiblancos se ejercitarán en Lezama. En principio, y como suele ser habitual, las sesiones serían a puerta cerrada. La planificación de los festejos y el plan de actuación hunden sus raíces en el protocolo de seguridad. Las calles de Bilbao y de Bizkaia están teñidas de rojo y blanco y el estallido de felicidad llegará a su punto álgido con la gabarra. Hasta entonces habrá que celebrar la Copa entre amigos y familiares, en la calle y hasta en el trabajo, repasando una y otra vez las imágenes de un partido que ya forma parte del patrimonio rojiblanco. Todas estas emociones de cientos de miles de personas se fundirán en un único sentimiento dentro de cuatro días, con los jugadores subidos a la 'innombrable'. Acompañar la gabarra Conviene recordar que por razones de seguridad, el Athletic, la Autoridad Portuaria de Bilbao, la Demarcación de Costas del País Vasco y la Capitanía Marítima de Bilbao han resuelto limitar el acceso de las embarcaciones que acompañarán a la gabarra. Asimismo, se ha decidido ordenar por categorías y bloques el recorrido, además de solicitar una cuota de inscripción variable a las naves. El registro previo es obligatorio y todas las embarcaciones, sea cual sea su tipología y modelo, deberán estar en posesión del permiso pertinente. Se prohibirá y limitará la navegación por la ría a determinados navíos, ya definidos por la organización. Ahora bien, las embarcaciones autorizadas para acompañar a la gabarra tendrán que pasar por caja. Ibaigane publicó el listado de precios que deberán abonar las naves homologadas si quieren surcar la ría junto a los campeones. De acuerdo con la información facilitada por el club, la cuota de participación oscila entre los 250 y los 3.000 euros. A estas cantidades, que se fijan en función de las características de los barcos, hay que añadir otras vinculadas al número de ocupantes y el IVA. Las tarifas varían también en función del recorrido. Llegar hasta el puente Zubi Zuri –última parada– es más caro que quedarse por ejemplo en frente de la Universidad de Deusto. La gabarra saldrá a las 16.30 horas desde el Real Club Marítimo del Abra de Getxo y llegará al Ayuntamiento a las seis y media de la tarde.