El regreso de Valverde a un Athletic sin Aduriz

Desde hace cinco temporadas, es decir, justo desde que Ernesto Valverde cerró su segunda etapa en el Athletic, cada nuevo entrenador que llega al club se enfrenta a un mismo reto fundamental: mejorar la escasa capacidad goleadora del equipo. O dicho de otra manera: encontrar la manera de suplir la pérdida de Aritz Aduriz, uno de los grandes delanteros de la historia rojiblanca. Y lo cierto es que ninguno lo ha conseguido. No lo hicieron , como es evidente, Ziganda y Berizzo, pero tampoco Garitano y Marcelino. Lo que sí lograron estos dos últimos, al menos, fue paliar los daños de la pérdida de gol mejorando la defensa y encajando menos goles.

Los datos no pueden ser más esclarecedores. En las cuatro temporadas de Valverde, entre 2013 y 2017, la media de goles en Liga del Athletic fue de 54,7. En las cinco últimas, por contra, ha sido de 42,4 y la tendencia no es, precisamente, al alza. Esta Liga, de hecho, los rojiblancos han marcado tres goles menos que en la anterior (43 frente a 46). Dicho esto, es obligado volver a referirse a Aduriz, a su cuenta goleadora, concretamente. El donostiarra fue decisivo en ese ciclo exitoso de cuatro campañas consecutivas entrando en Europa. Aquel Athletic de Valverde jugaba con una especie de primo de Zumosol que marcó 104 goles en cuatro campañas. Imposible resistirse a no consignar la media: 26 goles por ejercicio.

Datos El delantero donostiarra firmó una media de 26 goles en las cuatro temporadas de Valverde

Es evidente que, en el futuro inmediato, el equipo no va a disponer de un goleador semejante. No es que no lo haya en Lezama o en el territorio al que puede acceder el Athletic por su filosofía sino que tampoco lo hay en España y en Europa no pasan de una docena los 'killers' que pueden garantizar esos registros. Valverde, por tanto, va a tener que conformarse con lo que hay, con los mismos mimbres (o muy parecidos) con los que contaba Marcelino. Seguro que su objetivo es continuar disfrutando de una defensa solvente (la del Athletic ha sido la tercera menos goleada de la Liga, con 36 tantos) pero también es consciente de que sólo con 43 goles a favor es muy complicado entrar en Europa. Por poder, se puede -la Real lo ha demostrado esta temporada-, pero es muy difícil.

Repasando un poco la trayectoria de Txingurri se puede pensar que no tener un delantero centro clásico, salvo que éste sea un cañón o se le caigan los goles del bolsillo, nunca ha sido para él un gran problema estratégico. Recordemos, por ejemplo, que la goleada histórica al Standard de Lieja en 2004 (1-7) la consiguió el Athletic con Urzaiz en el banquillo. El navarro no salió hasta el minuto 69. Valverde prefirió un ataque más dinámico y veloz con Ezquerro, Etxeberria y Yeste. Y acertó de pleno. En su tercera etapa en el club, es muy probable que haga lo mismo teniendo en cuenta el perfil de sus jugadores de ataque. Sólo Villalibre -y Guruzeta sin finalmente se queda- son nueves clásicos.

Poco acierto Más que a una cuestión de juego, la falta de goles se debe a la impericia de los jugadores

El reto

El interrogante es cómo lo hará Txingurri para conseguir mejorar la producción goleadora de sus pupilos a partir de esa táctica de ataque coral, con mucho dinamismo y cambios de posiciones, que Marcelino ya ha utilizado esta temporada en varios partidos con suerte dispar. En El Sadar, por ejemplo, salió fenomenal y Sancet se coronó con tres goles. Otras veces, sin embargo, la cosa no funcionó en absoluto. 0Y no tanto, aunque también haya sucedido algunas veces, porque el equipo no se sintiera a gusto o echara de menos un 9 clásico ejerciendo de 'target man' en el área rival, sino por la impericia en el remate de los jugadores.

La cruda realidad es que, en buena medida, el Athletic no marca lo suficiente porque no tiene jugadores con gol. En la mayoría de los partidos, el equipo es intenso, aprieta y llega con frecuencia suficiente al área rival, pero luego perdona. En la memoria de esta temporada destaca, por ejemplo el clásico en el Bernabéu. Habrá que ver qué medidas adopta Valverde para mejorar esta faceta esencial del juego. Ya convertido en el técnico con más partidos al frente del Athletic, a punto de iniciar su tercera etapa en el club, algo que hasta ahora sólo habían logrado dos históricos como Iñaki Sáez y Clemente, Valverde se dispone a comprobar cómo es la vida en el Athletic sin Aduriz.