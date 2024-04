Remiro confiesa que no vio la final de Copa: «No me interesaba para nada»

Alex Remiro (Cascante, 29 años), criado en la cantera del Athletic, asegura que no siguió la final de la Copa del Rey entre su antigua formación y el Mallorca, el equipo que tumbó a la Real en semifinales. «Hice por no verla», confiesa en una entrevista con Radio San Sebastián. Y asegura que, con el triunfo vizcaíno, tuvo sentimientos encontrados.

Desde su tormentosa salida de Bilbao, el portero navarro suele asestar algún golpe al Athletic cada vez que se refiere a la entidad en la que entró cuando era un cadete, y que abandonó casi una década después. Y ahora ha hablado sobre el encuentro que coronó a algunos de sus antiguos compañeros -en el filial coincidió con Lekue, Yeray, Vesga, Villalibre y Guruzeta- en Sevilla.

Deja claro que no puso el televisor. «Hizo por no verla, porque no me sentía bien. Me recodaba a la eliminatoria contra el Mallorca y no haber podido ayudar a mis compañeros -la Real cayó en los penaltis en el Reale Arena-. No me interesaba para nada verlo», señala el portero de Cascante.

Un puesto más en Europa

Una parte de su ser dice que se alegró por la gente que conoció en sus años en Lezama. «Y el que haya un puesto más en Europa me alegraba y no porque el que entre ahí realmente no se lo ha merecido. Tengo un poco doble opinión, así que no te puedo dar una respuesta clara».

Esa doble sensación le persigue durante toda su respuesta sobre la Copa del Rey. «Hay que veces que decía que ganara el Mallorca. Pero otras... ¡Bufff! Decía que no porque me da mucha rabia. Jugar contra ellos ha sido difícil, nos han pegado por todos los lados y nos han dado un poco de rabia. No quería que ganaran ellos. Y decía pues que gane el Athletic por la gente que conozco, por el entorno, los amigos que aún conservo, pero tampoco quería. He tenido las dos opiniones. Me daba igual. Si ganaba el lado bueno que entraríamos nosotros en Europa, pero también pensaba que no nos merecíamos el puesto porque no lo hemos ganado por puntos».