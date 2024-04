El reproche de Herrera al cuarto árbitro: «Danos unas cuerdas y jugamos con las manos atadas»

Ander Herrera era uno más de los que se mostraban muy molestos con Cuadra Fernández y el colegiado del VAR, Hernández Maeso. El exjugador del PSG reveló su conversación con el cuarto árbitro, el aragonés Monterrubio Torres, en medio de las protestas rojiblancas por el penalti. «Le he dicho 'danos unas cuerdas y todos jugamos con las manos atadas'».

El mediocentro estaba que trinaba. «Dejarte dos puntos de esta manera es duro. Queremos ser la mejor Liga del mundo y los árbitros españoles me parecen de los mejores, pero esta imagen de la Liga es lamentable», denunció.

Ander Herrera y las decisiones arbitrales con las manos:



💬 “¿Qué queremos premiar? Que estemos todos los jugadores acojonados en el área?”. pic.twitter.com/BawslavLsJ — Relevo (@relevo) April 14, 2024

Herrera no comprende lo que sucedió. «Es una acción brillante defensiva de Yuri. Todos le felicitábamos y el VAR de repente le ha metido en un problema al árbitro. Esto no se puede permitir. Cualquiera que vea la tele la quita y dice esto no se puede consentir», añadió.

El rojiblanco pide a los árbitros que sepan leer el juego. «Se nos queda una cara de tontos increíble. No puedes ir al suelo con la manos pegadas a las piernas porque te das de cabeza contra el suelo. Yo, desde luego, no quiero que nunca me piten un penalti así».